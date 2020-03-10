近期，随着多地企业陆续复工，上班族们又回到了每日打卡记考勤的生活中。人们刚踏上工作岗位，还有些不适应，身心需要调整，而大量积压下来的问题也亟待处理，与此同时，有关考勤等问题接踵而来，凭空添了不少烦恼。网友在人民网《领导留言板》吐槽，指纹打卡、摘口罩刷脸等考勤方式不利于疫情防控，上班简直太难了。

看到网友讲述的一些问题，简直让人怀疑这些用人单位在想什么。比如，一位来自成都温江的网友给当地区委书记留言反映，其所在企业于2月28日下发通知，要求员工从3月1日起进行指纹打卡上班。众所周知，疫情防控的一个重点就是减少接触。拿电梯按钮来说，很多单位想了不少办法，有的提供牙签，有的提供餐巾纸，目的就是少接触不接触。现在要求指纹打卡，反倒是通过制度的方式强制接触。

还有一位河南安阳的网友反映，自己所在的单位，要求员工摘掉口罩刷脸记考勤。疫情背景下，戴口罩，不扎堆，保持一米距离，这是安全共识。员工戴口罩来上班，可记考勤时却要求摘掉口罩刷脸，这不是在人为增加交叉感染风险吗？正如这位网友建议的，完全可以用虹膜识别、刷卡、手动记录等方式代替“刷脸”，用人单位何至于通过这样的方式“磨人”。

搜集一下，现实中类似折腾人的做法还有不少。比如一些用人单位要求员工填报出行轨迹，这本是精准防控的需要，完全能够理解，员工们也给予了积极配合。可是一些单位，除了要求提供手机截图外，还要打印下来，签字为证。这么做有必要吗？一个单位那么多员工，而很多办公室没有打印机，凑到一起打印，这不就是“变相扎堆”吗？而且这个纸质证明又有多大价值？单问一声，管理部门会一个个去查实吗？

这场疫情，是移动互联网时代背景下发生的第一次大型公共卫生事件。移动互联网，既给疫情防控增加了不少变数，比如谣言的肆虐，也给疫情防控创造了不少条件。疫情期间，很多单位探索“云办公”，实现了事实上的不停工不停产。而运用互联网技术，完全可以通过不接触不折腾的方式解决传统的打卡等问题。2月21日，国务院联防联控机制印发的《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》明确指出，使用指纹考勤机的单位应暂时停用，改用其他方式对进出人员进行登记。从网友反映的情况来看，一些用人单位恐怕根本就没有学习，或者学习停留于表面。

疫情的发生，对经济发展造成了巨大影响。中国经济是有韧性的，我们必将克服疫情的影响，迎来春暖花开。但这一切，要靠各个企业各个行业去拼，把失去的时间抢回来。而现在，复工复产已经成为主流，可复工复产只是第一步，必须尽快实现达产达效。这也就需要扫除一切枝枝蔓蔓，不给员工添堵，不给发展设障。类似考勤等问题，看起来是小事，但从一个侧面表明，不少用人单位在管理理念和管理手段上严重滞后，并不能适应战疫的需要。

复工复产不要人为设置障碍，尤其是不要拿指纹打卡来折磨人了。这些年来，围绕发展一直强调要给企业减负，其实对用人单位来说，也要给员工减负。尤其是在疫情背景下，企业管理必须围绕统筹防控和发展来展开，更应该通过疫情来倒逼管理理念和管理手段的提升，从而给后疫情时期发展打下好的基础。而不是停留在过去，让管理成为化危为机的障碍。

漫画/陈彬