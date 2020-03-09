与“白衣战士”“战”在一起 康弘药业又一批国际采购医用防护物资到位

“医务工作者们，想要的不是宣传歌颂，而是关心。第一关心是防护，第二是疲劳，第三是工作环境，我觉得一定要跟上。你问我医护需要什么？我觉得就是需要有免于受伤的权利”。疫情期间，学术界大咖华山医院感染科主任张宏文的金句久久霸屏，吸粉无数。

疫情期间，医用防护物资全球处于严控状态，千金难求，而千千万万坚守在疫情防控和救死扶伤岗位上的医护人员最最需要的正是医用口罩、防护服等宝贵的防护物资。随着全国各级医疗机构恢复日常诊疗秩序，医务人员的安全防护更加迫切。

3月9日，康弘药业再次行动，通过海外合作伙伴在欧盟采购的10000套医用防护服等物资顺利抵达国内。据悉，这批医用防护物资将通过中国红十字基金会捐赠到全国95家医院，为坚守岗位抗击疫情的白衣战士送上最宝贵的关爱。前方有血有肉，后方有情有义，康弘药业在特殊时刻再次展现了企业的社会责任和担当。

3月9日 康弘药业从欧盟采购的医用防护服抵达国内

有爱心有行动：康弘不遗余力支援“战疫”前线

新冠肺炎疫情发生以来，康弘药业迅速响应并成立了疫情防控工作组，积极投身这场新冠肺炎狙击战，始终与医护“战”在一起，为医护人员提供实实在在的关爱和帮助。2月3日，康弘药业联合《医师报》，中华医学会精神医学分会、中华医学会心身医学分会第一时间启动“守护心灵 白衣战士关爱行动”项目，传播科学防疫知识，关爱战斗在一线的医护人员心理健康，为保障群众就医需求，构建医患沟通桥梁，携手专家、线上问诊平台展开线上义诊活动，为战斗在一线的白衣战士提供心理援助。

同时康弘药业充分发挥国际化优势，联络海外供应商，紧急筹措战疫一线最紧缺的医用防护用品，源源不断贡献爱心。

1月26日，启动国际采购渠道，全球寻找防护物资，为四川省新型冠状病毒感染疫情应急指挥部从以色列子公司订购了一批符合欧盟标准的紧缺防护物资，包括1000套医用防护服，1000套护目镜，3000套医用防护面罩等物资。

1月27日，向四川省红十字会捐赠了500万善款，用于湖北武汉地区的疫情抗击以及其他地区的疫情防控工作。

2月4日，从以色列采购的第一批医用防护物资交付四川省政府，成功完成代采任务，驰援一线防疫。

2月9日，从欧盟筹措到的10000件医用防护服抵达国内，并交付四川省红十字会，顺利完成第二批代采工作。

3月9日，从欧盟采购的10000套医用防护服抵达国内，通过中国红十字会捐给90多家医疗机构。

兼顾大后方：宝贵防护物资让医务人员安心开诊

当前，疫情防控是头等大事，但百姓的日常就医保障同样也牵动人心。国家卫生健康委日前相继印发两个关于疫情期间医疗服务管理工作的文件，就是对公众这一关切的积极回应，也是对医疗机构非常时期不停诊的明确要求。满足广大群众的日常医疗需求，公立医院责无旁贷，尤其是在疫情防控形势出现积极向好的态势后，公立医院更应积极落实分区分级精准施策要求，尽快恢复日常诊疗秩序。

以眼科为例，首都医科大学附属北京同仁医院魏文斌教授介绍， 随着新型冠状病毒肺炎疫情被逐步有效地控制，多个行业复工复产，医院手术任务开始增加。开诊后，糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、年龄相关性黄斑变性等大量眼底疾病患者迫切需要进行眼内注射治疗。这些患者及时有序治疗可以有效地控制疾病发展，挽救患者视力并提高患者生活质量。如果延误治疗，可能造成视力不可逆的损伤，造成致残或失明的严重后果。

魏文斌教授强调，当前，新冠肺炎已纳入国家规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。由于部分病毒携带者具有传染性却无临床症状，因此更应坚决做好手术室的防控工作，避免引起聚集性传播。根据国家卫生健康委员会分级防护标准，眼内注射等眼科手术操作均属于高风险操作。在开展手术时，应做好与手术相关各个环节的防控。

虽然目前国内疫情发展趋势得到遏制，但防控工作依然复杂严峻，一线医护人员仍然面临着巨大的压力，又正如张文宏教授的金句，医务工作者们，要的是真正的关心。

在此，我们呼吁更多企业发挥市场采购供应链优势，为医护人员提供更好的防护和后勤保障，为医疗机构疫情防控和恢复日常诊疗秩序做出贡献，共同构筑战疫情的最强后援团，全力支持政府和医疗机构打赢这场疫情攻坚战！