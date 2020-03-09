让一线医护人员告别“口罩脸”，"硬核"操作获点赞

新冠肺炎疫情发生以来,全国各行各业都在用自己的方式抗击疫情,白衣战士无私无畏、不计生死与死神拼命抢人,社区工作者24小时待命辛勤地阻止病毒传播,普通人也在用实际行动表达对疫情防控的关注和支持。

全社会上下同气连枝,众志成城,抗击新冠。目前,可以说初见成效,疫情已经得到了有效的控制。

这其中,一线医务人员做出的坚决卓绝的牺牲,是最值得赞颂的。尤其是当他们脱下防护器具后,满脸的口罩勒痕,看了让人泪目。

有没有一种方法,可以有效避免长期佩戴口罩之后的“口罩脸”呢?抗疫时,一线医护人员守护着普通人的健康,而这一次,换成我们普通人来守护“一线医护人员”了。

2月1日,上海钛医科技与海军军医大学联合研发团队组建完成,大家吃住在公司,争分夺秒,与时间和疫情赛跑;2月6日,医用凝胶配方确定;2月7日,外观设计及一类医疗器械生产备案完成并定型样品;2月10日,产品无偿提供给长海医院使用。钛医人用7个不眠夜,完成了这款凝聚爱与感恩的“作品”-海神护肤贴。

钛医科技董事长徐丽霞女士亲自做了海神护肤贴的试用,验证表明护肤贴能够显著提升医护人员长时间佩戴护具的舒适性,很好地解决了佩戴勒痕和皮肤损伤问题。

首批6000份护肤贴驰援武汉火神山医院,用于一线医务人员的医疗防护。

爱的奉献 绵薄之力

海神护肤贴可有效保护口罩和防护镜接触面的脸部皮肤。其独特的配方可最大程度减少皮肤过敏发生,特别适合作为头面部压力性损伤的防护。

众多媒体关注和点赞

《科技日报》头版对海神护肤贴给予了充分肯定,随后多家媒体在21日凌晨竞相转发。

有网友留言,“国有难,八方援。防护凝胶贴片看似微不足道,却是每一个坚守岗位的医护人员最需要的,这是疫情期间最贴心的设计创作”。

再接再厉,续写抗疫新篇章

目前,海神护肤贴正源源不断送往抗疫一线。钛医科技董事长徐丽霞女士表示:“我们要生产更多更好的产品支持前方的医务人员,希望疫情早日结束,希望他们平安归来”,这是泰医人连续工作22天的精神动力。

2月底,火神山的医护人员们又拥有了新的神器,海神护肤贴的升级版。让一线白衣战士远离压痕和过敏,抗“疫”美容两不误,暖心又贴心。

多家媒体微博帐号纷纷点赞、转发。

据了解,海神护肤贴和面膜即将正式投入民用,需要长期佩戴口罩的上班族、通勤族、学生族们从此可以告别“口罩脸”。