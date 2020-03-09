全国教育系统多措并举 扎实开展疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，教育系统严格落实中央应对疫情工作领导小组决策部署和国务院联防联控机制要求，把疫情防控作为当前最重要的任务，聚焦“严防扩散、严防暴发，确保一方净土、确保生命安全”目标，坚决打好教育系统疫情防控阻击战，切实维护广大师生生命安全和身体健康。

强化党的领导，突出政治优势。各地教育部门、各直属高校均第一时间成立由主要负责人任组长的疫情防控工作领导小组，确保防疫责任落实到位。福建省组织高校发布《致各级党组织和广大党员干部的一封信》，开展“我是党员我承诺”等活动。中南财经政法大学给全校党员发公开信，要求以“首战用我”的气魄冲锋在前、站在一线。中国地质大学（武汉）成立由52名党员组成的疫情防控工作队，投入急难险重第一线。华东理工大学21个二级党组织均成立疫情防控工作领导小组。

健全工作机制，压实防控责任。各地教育部门、各直属高校迅速启动突发公共卫生事件应急预案，建立健全上下联动、快速沟通机制、疫情防控属地管理等机制。江苏省督促各地各校将疫情防控责任落实到基层和一线。重庆建立“市教委——区县教委——学校——社区（村居）”四级联动疫情防控责任体系。天津大学实行24小时值班值守，各单位分别成立工作小组，推进防控举措落实。

盯人守门到位，严密校园防控。各地教育部门印发通知，围绕校园防控、健康教育、值班值守、教学管理、人员返岗、应急支援等作出部署，要求学校制定完善防控预案，严格落实相关要求。各直属高校设立多个专项工作组，细化综合协调、医疗保障、教育教学、科研攻关、后勤保障、校园管控等各项工作，加强人员排查和校园防疫，严守校门第一道防线。江苏省泰州市组织对学校消毒人员、校医、保健老师等相关人员进行业务培训和考核，开展应急处置情况演练。中央音乐学院启动“学校——院系——辅导员”和“教师——家长——学生”联动机制，建立离校学生疫情防控工作网络系统和工作台账。兰州大学实行学生提前返校审批制度，对留校学生做到每日测量体温、发放口罩，设置专门医学观察点，医护人员24小时值守。西南交通大学积极开展医护培训，设置5处集中隔离观察场所、1处后备隔离观察场所。

勇于担当作为，全力驰援一线。各地教育部门协助部属高校附属医院、指导地方医学院校附属医院积极驰援湖北和武汉抗击疫情，截至3月2日，138所高校371家附属医院派出1.4万名医护人员驰援湖北和武汉，其中20所直属高校67家附属医院派出5121名医护人员。直属高校充分发挥科研、人才、专业、校友等方面优势，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战提供有力支撑。浙江大学李兰娟院士带队驰援武汉，加紧新型冠状病毒及其疫苗的科研攻关。北京大学、中山大学、四川大学等高校派出大批医护人员，整建制接管武汉市部分医院重症病区。清华大学在全球的30多家校友会和120余家校友企业捐赠物资超过80批次，捐赠款项逾7.3亿元，设立专项捐助基金3.3亿余元。华中科技大学近50个校友会、数万名校友累计为湖北省、武汉市及外省市56家医院捐赠物资和款项5000多万元。北京外国语大学组织翻译团队为世界卫生组织来华专家组提供专业服务，为12345、120等公共服务热线提供英、法、德、俄、西、日、韩、阿等多语种服务。

加强心理援助，坚定必胜信心。各地教育部门指导高校通过网络平台、热线电话等方式，为师生、医护人员及家属、志愿者、社区群众等提供心理咨询服务。陕西79所高校建立“陕西教育系统心理援助平台”。上海各区心理健康教育中心开通24小时热线。武汉大学对5000名学生开展问卷调查，及时了解把握大学生疫情防控期间的思想状况和行为特征。华中师范大学依托全国唯一的“青少年网络心理与行为教育部重点实验室”建设心理援助热线平台，招募近4000名心理咨询师、200余名督导师，重点面向一线医护人员、新冠肺炎患者及家属、公安干警及安保人员三类重点人群提供24小时心理援助。西安电子科技大学辅导员与湖北籍学生每天“一对一”沟通联系，开设“共同抗疫”心理支持热线，每天提供9小时咨询服务。

创新教学方式，深化教育改革。各地教育部门统筹部署学校延期开学工作，指导学校“一校一策”做好教育教学管理，推动开展在线教学，将疫情危机转化为教育信息化改革机遇。内蒙古开通“延期开学期间在线教育服务专栏”。江苏省南京市搭建“1000+名师课堂”“100+专递课堂”“100+名师在线辅导”课程资源平台。各直属高校充分运用多年来在线课程建设与应用成果，创新教学模式。上海交通大学完善线上教学质量控制体系，开展听课督导，加强评教考核，保证上课质量。华中农业大学以国家级、省级精品在线开放课程为示范引领，带动课堂教学改革，促进“互联网+课堂”全面落地、学生全面参与。

加强宣传引导，凝聚智慧共识。各地教育部门、各直属高校通过广播电视、官网、微信公众号等渠道，及时发布党中央、国务院以及教育部决策部署，有效回应师生、家长关切，宣传报道基层先进典型，不断凝聚和传递疫情防控正能量。安徽省向各级各类学校党组织书记和校（园）长、教师、学生和家长发出一封信，开设疫情防控专题，编发各地各校经验做法，宣传科学防控知识。同济大学制作“同舟共济抗击疫情”手机短视频，推出“防疫安全公益课程包”等宣传资料。对外经济贸易大学组织教师开展疫情应对与防控对策研究，形成研究报告63篇，其中16篇被国家部委、北京市采纳。（来源：教育部）