国家邮政局：促进快递与电子商务协同发展 尽快恢复产能

人民网北京3月9日电 （许心怡）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，促进快递与电子商务的协同发展是国家的既定方针政策。无论是在平时还是疫情期间，快递与电商的发展都呈现出相互依存、相互支持、相互促进、共同发展的态势。无论是在双11、双12的快递旺季，还是跨境网购，快递电商的协同机制一直发挥了重要作用。

侯延波介绍，去年国家邮政局与商务部、中消协联合举办了“双品网购节”，给国民经济的发展带来了新的增长点。针对疫情影响，国家邮政局加强与商务部门的协调沟通，共同研判形势，加强大数据分析，研究应对复工复产中遇到的问题，在业务量预测、错峰发货、稳流措施，包括给予末端企业扶持政策等方面做了大量工作，协同机制也日趋完善。目前，邮政快递业的能力已经具备了达产基础。但受电商上游制造业中小企业的复工复产较慢的影响，现在短期内还不能完全恢复到平时的正常水平。

侯延波指出，下一步，国家邮政局将会同商务部门进一步加强对快递企业电商平台协调对接相关工作指导，推动电商上游企业加快复工复产，通过协同发展能够实现产能的尽快恢复，在保障日常生活生产的基础上，为稳增长、促消费贡献行业的力量。