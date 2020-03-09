国家邮政局：部分国家撤销对我国邮件限制 跨境购物影响不断减弱

人民网北京3月9日电 （许晓华）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，目前已有部分国家撤销了对我国邮件快件的限制。整体上来看，对我国民众跨境购物影响正在不断减弱。

侯延波介绍，由于疫情的影响和国际航线的调减，先后有国家和地区对于寄往我国的国际邮件快件采取了一些管控措施。当前，疫情的发展趋于国际化和不断复杂化，为确保国际寄递网络不中断，国家邮政局通过采取路由调整、设置中转航站等方式来保障国际寄递网络的有效运转。

他表示，客观来讲，由于现在应急措施与原有机制的差异，一些国家和地区寄往中国的包裹，在时限上确实无法得到保障，对跨境购物带来了一定程度影响。在疫情环境下，由于全程全网的特点，一些快件的时效也受到了一定影响，所以大家觉得包裹运送的速度比原来慢了。

“目前，国家邮政局已经会同外交、民航等部门积极协调相关的国家邮政管理部门和万国邮联、亚太邮联等国际组织，主动发声，增强互信。”侯延波介绍，采取中转航站、增开货运包机等一系列措施转运邮件快件，最大限度地维持国际寄递网络的畅通。同时国家邮政局派员前往万国邮联，主动宣传我方关于疫情防控的有效措施，来消除各方疑虑。目前已有部分国家撤销了对我国邮件快件的限制。整体上来看，对我国民众跨境购物影响正在不断减弱。

“下一步国家邮政局将与有关部门和国家、地区进一步沟通，全力推动跨境寄递业务的逐步恢复。”侯延波说。