国家邮政局：推动邮政行业在恢复经济运行中发挥更大作用

人民网北京3月9日电 （王国菁）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，疫情发生以来，各级邮政管理部门积极地向地方党委政府以及联防联控工作机制进行汇报，与相关部门积极沟通，争取出台了一系列有利于行业发展的政策。

侯延波介绍，据不完全统计，上海、浙江、江苏等13个省出台了优先保障邮政快递企业复工复产的政策。河北、吉林、辽宁等21个省颁布保障疫情期间邮政快递车辆畅通运行的方案。天津、黑龙江、湖南等16个省份明确要求对快递员进小区投递给予便利条件。内蒙古、江苏、福建、山东等地的地方政府和有关部门为邮政快递企业复工复产提供了口罩等防疫物资保障。江苏、山西、广东等省为人员返工返岗创造了条件，并针对快递从业人员返岗组织“点对点”包车需求，有力有序推进了人员返岗复工。

侯延波表示，国家邮政局将指导做好行业优先复工复产、人员返岗、末端投递、车辆通行、防护物资保障、税费减免以及资金补贴等一系列惠企政策的落地实施，全力缓解疫情对企业正常经营带来的不利影响，着力巩固行业发展态势，推动行业在疫情防控、民生保障和经济社会全面恢复正常的运行中能够发挥更大作用。