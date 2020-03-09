国家邮政局：乡镇快递网点覆盖率达96.6% 实现村村通邮

人民网北京3月9日电 （王国菁）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，目前，全国范围已实现村村通邮，在乡镇，全国快递网点覆盖率已达96.6%。邮政快递业具备网络布局和产业优势并经验丰富，有能力做好农产品出村进城工作。

侯延波介绍，疫情发生后，针对各地蔬菜水果等农产品滞销的情况，主要品牌快递企业会同电商平台开展了“爱心助农”等一系列联合作战，让蔬菜和水果能够尽快的直销，惠及农户。但由于疫情造成的区域堵点，特别是农产品滞销，这一问题的彻底解决还需要各方合力，要发挥好联防联控机制下的综合协调作用。

此外，侯延波表示，广西、海南冬季水果丰收，促进了快递业务发展，这两个地区的复工率在2月18日全面恢复正常。国家邮政局将继续指导各地加强与地方政府的沟通，推动出台有针对性的相关政策和措施。并在此基础上加强寄递服务网络的组织，发挥行业服务现代农业的优势，可通过驻村设点、专线服务等一系列方式保障农产品在电商平台销售时能顺利运得出、收得到。