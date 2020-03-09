关于口罩的来源与诞生，来点冷知识

流感病毒只需要通过飞沫传播，口罩很多时候要面对的敌人就是它，口罩对流感病毒的防御能力就更显得至关重要。

口罩起源：

历史记载最早的“类口罩物”出现在公元前6世纪，古代波斯人在宗教仪式时，用布包住脸以防俗人的气息是不洁的。

中国在元朝为防止不良气息传到皇帝的食物上，侍者使用一种蚕丝与黄金线织成的“面巾口罩”。

黑死病横行欧洲时出现“鸟嘴医生”，戴着黑帽，状如鸟嘴般的面具，手着白手套，持一木棍，保护自己免於感染。

口罩诞生：

现代口罩源于细菌发现研究

1895年，德国病理学专家莱德奇发现空气传播病菌会使伤口感染，他建议医生和护士在手术时，用纱布包口鼻。结果病人伤口感染率大大减少。于是口罩便在欧洲医学界逐渐流行和推广开来。

1897年，英国一位外科医生在纱布内装一个细铁丝的支架，使纱布与口鼻间留有间隙，克服呼吸不畅的弱点。1899年，法国医生保罗·伯蒂便做一种六层纱布的口罩，缝在手术衣的衣领上，用时只要将衣领翻上就行。后来他把口罩改成可以自由系结的办法，用一个环形带子挂在耳朵上。现代口罩就这么华丽地诞生了。

口罩演变：

在1918年3月到1919年底，史上最可怕的“西班牙流感”，造成全世界大约20%的人感染，死亡人数约为2000万(最新也有研究估计约为1亿)，比第一次世界大战的死亡人数还多，成为第一次世界大战提早结束的原因之一。疫病蔓延期间，人们被强制性要求戴口罩，特别是红十字会和其他医护人员。此后，口罩已经成为疫病出现的象征性影像。

2003年我国非典型肺炎疾病疫情，口罩在这时也达到了鼎盛，使用和普及达到新高潮，一场“非典”几乎令口罩一度脱销。随后甲流、雾霾出现加剧人们对口罩需求。

流感高发季节如何选择口罩？

目前市场上口罩品种繁多，时尚口罩、普通医用口罩、N95口罩等，那么当流感等呼吸道疾病高发时，如何正确选择口罩预防感染？

首先，选用医用口罩，而防雾霾口罩（参见《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2006）、《日常防护型口罩技术规范》（GB/T 32610-2016））不能使用于病原防护。其次，选用合适的医用口罩。医用口罩包括医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩三种。

◆防护效果：医用防护口罩的重要技术指标符合《医用防护口罩技术要求》（GB19083-2010）：颗粒过滤效率＞95％，阻挡经直径＜５μｍ的病原微生生物或近距离接触经飞沫传播感染性颗粒。吸气阻力＜343.2Pa，即医用防护口罩可以阻止大部分细菌、病毒等病原体。

◆适用范围：接触呼吸道传染病患者时或在呼吸道传染病传播的高危区域工作的医护人员，如发热门诊、呼吸科门诊医护人员应佩戴医用防护口罩。

◆防护效果：医用外科口罩的主要技术指标符合《医用外科口罩技术要求》（YY0469-2011）标准，颗粒过滤效率＞30%；细菌过滤效率＞95％，吸气阻力＜49Pa；相比医用防护口罩，医用外科口罩可以阻挡大部分细菌和一部分病毒。

◆适用范围：适用用于人员相对密集的场所，如门诊、急诊、导医台等工作人员的防护以及呼吸道传染病患者。

◆防护效果：普通医用口罩技术指标符合相关注册产品标准，一般缺少对颗粒和细菌的过滤效率要求，对致病性微生物的防护作用不确切。

◆适用范围：可用于普通环境下的一般性医疗活动（如探望病人等）或者阻隔花粉、粉尘等预防过敏。

此外市场常见的纱布或者时尚类口罩大部分仅能对较大的粉尘颗粒起到一定的机械阻挡的作用，不能达到有效阻止细菌、病毒等病原微生物的作用，不建议预防呼吸道疾病使用。（北京市朝阳区疾病预防控制中心消毒与病媒防治科朱琳供稿）

（来源：中华预防医学会微平台）