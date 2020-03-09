“栽种的是菜苗，收获的是希望” 云南蔬菜集散地通海县春耕见闻

翻地、栽苗、浇水、施肥……眼下正是春耕备耕时节，在云南省通海县杞麓湖畔广袤的田野里，菜农们忙着抢抓时令开展春耕生产，到处呈现出“人勤春来早，田间涌春潮”的景象。

在秀山街道大树社区，平整连片的菜地一望无际，笔直的水泥路一直向前延伸，四通八达的浇灌水系纵横交错。茁壮成长的白菜、芹菜、大蒜、花菜等各种各样的蔬菜组成了一幅色彩斑斓的美丽画卷。在不同的地块，不同的区域，菜农们有的平整土地，有的掏沟培土，有的播种施肥，一派繁忙景象。

郭德苍家有4亩多菜地，主要栽种芹菜、白菜和莴笋。“我们通海的蔬菜生长周期大多在三个月左右，每年可以种四轮。从上一轮蔬菜采收完到栽种下一轮菜苗，间隔时间越短越好，不能让菜地闲着。我正在栽种的这块地，四天前刚采收完上一轮蔬菜。”

郭德苍盘算着说，芹菜生长周期两个多月，虽然现在价格低，但他预计两个月后价格比现在好。“我就把刚空出来的地全部栽上芹菜，现在栽种的是菜苗，到5月收获的是希望啊！”

在另一块菜地旁边，菜农杨敏正忙着搅拌肥料。她把复合肥料倒进铁桶里，再注入水搅拌，然后通过塑料管输送到地里。她的家人在地里拉着水龙头给蔬菜浇注肥料。

育苗专业户李红卫家的育苗场里已培育出大葱、芹菜、大蒜等多种菜苗。“这段时间菜农对蒜苗、芹菜苗的需求量很大，我要加紧育苗，保障菜农需求。”李红卫说，他家从事育苗已有20多年，菜苗深受菜农喜爱。

通海是云南省主要蔬菜集散地之一，是我国“南菜北运”“西菜东运”的重要基地，每天都有数百辆满载蔬菜的货车从通海出发，驶往全国各地。中午时分，在当地最大的蔬菜公司云南云菜集团的冷库车间，停着多辆满载蔬菜的货车，每辆货车旁都有十多名工人在忙碌着，他们从车上搬下蔬菜，然后分拣、套袋、装箱，再搬进冷库冷藏。

云南云菜集团办公室主任钱丽说，他们公司白天到菜地里收购蔬菜，拉回来加工处理后，再冷藏十个小时左右，次日凌晨另外装车发货。公司的蔬菜主要供应北京、天津、西安、广州、深圳、长沙等国内多个城市，近段时间每天供应量都在800吨以上。

“作为蔬菜大县，抓实蔬菜种植，搞好蔬菜供应，是通海的大事。”通海县农业农村局副局长杨飞运介绍，2019年全县蔬菜累计种植34.97万亩，总产量138.28万吨，菜农户均收入3万元。目前他们正通过微信和田间指导等方式引导菜农搞好田间管理，及时抢收、抢栽、抢种，确保蔬菜“稳产保供”。（记者浦超）