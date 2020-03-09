奋战实验室破解病毒密码

广东首株新型冠状病毒毒株成功分离的背后，是一个又一个疾控人的坚守与付出。广东省疾控中心病原微生物检验所所长武婕和她的同事们，第一时间就奔赴抗击新冠肺炎疫情的“战场”，始终奋战在解读病毒密码的前线。

无休无眠，揭开病毒“真面目”

1月14日，深圳报告发现一例新冠肺炎观察病例，武婕带领团队完成广东省首例新冠肺炎病例的确诊，同时第一时间就组织向国家卫生健康委申请在三级生物实验室开展COVID-19实验活动资质，获得资质后立即开展病毒分离和鉴定。武婕对记者说：“只有分离出病毒株才能为后续的疫苗和药物的筛选提供可能。我们要24小时加班。虽然很辛苦，但是就是觉得很值得。”

1月27日，广东省首株新型冠状病毒的毒株终于被成功分离，这个消息也像一束阳光刺破厚重的阴云，振奋了每个人的心。“在实验室检测团队的共同努力下，这道难关在两天时间内就被‘攻破’了。”武婕兴奋地说。

1月30日是大年初六，也是武婕的生日。这一天，加班、开会、做讲义……实验室里一碗简单的泡面就是武婕的“生日餐”。

作为微检所的负责人，武婕在每一次重大传染病疫情面前都冲在前面，以最快速度对传染病病原做出正确诊断，为及时遏制传染病的危害提供科学依据。拥有博士学位和25年党龄的武婕，获得过不少荣誉。她所在的微检所，曾获得“全国文明单位”“广东省抗击非典模范集体”“广东省三八红旗集体”“全国巾帼文明岗”等荣誉。

舍小家为大家

“防疫尖兵”在行动

面对疫情，微检所的“防疫尖兵”们一直夜以继日地开展各项工作，实验室的灯几乎没有熄过。在许多人看来，这是一份直面“死神”的工作，而微检所的党员们却主动冲在了前头。该所副主任医师，同时也是一名中共党员的邹丽容说，她从春节前到现在都没有闲下来一天，最忙的时候，他们在一天内完成了整整600多份样本的检测。

邹丽容介绍，为了确保安全，整个检测过程都要在P2实验室里进行，“标本量特别多的时候防护设备穿了十多个小时，出来以后脸上全是口罩的勒印。”今年过年，邹丽容牺牲了和家人共度的假期，一心扑到工作里。上小学三年级的儿子每天晚上都会发来微信，问妈妈什么时候回家，她总是说快了快了……

尽管疫情来势汹汹，在武婕和邹丽容等党员的带领下，整个微检所检测团队拧成一股绳，与时间赛跑，与病魔较量，顽强拼搏，日夜努力，奋战在解读病毒密码的前线，守护着人民生命健康。（记者 胡杨）