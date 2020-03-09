“真没想到能在这时候收到鲜花，这比什么节日礼物都好！”

3月8日，武汉红十字会医院医生李洁收到了一份特殊的节日礼物——一束鲜艳的郁金香，这让她异常惊喜。这两天，在武汉的各省支援湖北医疗队、方舱医院和定点医院的医护人员都陆续收到了这样一份节日礼物。

“看到鲜花就看到了春天，看到了希望。”李洁说。

送花的创意来自一个名叫“联手行动，守护武汉”的志愿者团队。“我们在3月5日就提出了这个想法，‘三八’节是一次契机。”负责鲜花配送工作的志愿者李佳说，“疫情发生以来，医护人员都在一种单调的色彩里工作，说实话，精神压力都很大。”

李佳还记得武汉封城后，很多鲜花店不再营业。“花都腐烂了。”他痛心地说，“这不应该是武汉的色彩。”

志愿者的想法得到了50多岁的花店老板钱慧文夫妇的大力支持。他们开始到处采购鲜花。但封城后的武汉主要保证医疗物资和生活物资供应，鲜花成了稀缺品。志愿者最初的想法是通过昆明空运鲜花过来，但昆明到武汉的航班停飞。他们又想把花运到长沙，再从长沙运进武汉，不过这样来回太过折腾，进城更不方便。

“我们只能在武汉本地想办法。”李佳说。

经过不懈努力，大伙儿找到了一处郁金香花园。

那天，武汉刚下过雨。10多名志愿者在松软的泥地里弯腰采摘了4个多小时，李佳说，他的一双新鞋回家后冲洗了一个多小时才洗干净。

因为郁金香遇阳光就盛开，为保证新鲜度，不可能全天采摘。最佳的采摘时间是上午9点前，下午4点后。“我们试过，大中午采摘的郁金香很好看，但不耐放。”李佳说。为了保证送到医护人员手上的郁金香最新鲜，第二天放晴后，志愿者改在了傍晚行动，团队也扩充到了20多人。鲜花采摘后，钱慧文还在现场带领8名花艺师志愿者给四五千支鲜花连夜做了包装。

就这样，一群人一直忙活到了8日凌晨4点。4个小时后，30多名志愿者驾驶着十几台车，忙不迭地往全城140多个医护人员驻点和医院配送鲜花。让他们感动的是，一些医护人员收到鲜花后不禁泪目：“这么久了，身边都只有消毒水的气味，今天终于闻到了春天的味道。”