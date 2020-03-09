玉米大豆一起种， 增产不增地

这些天，在四川农业大学新农村发展研究院仁寿基地，劳作驱赶了初春的寒意。科研人员有的忙着锄草，有的驾驶着旋耕机在试验田翻地，他们正为3月底玉米播种做准备。

仁寿基地不仅种玉米，同一块地里，过一段时间还要种上大豆。能不能把玉米、大豆种在一起，通过优化田间配置，做到增产不增地？2002年以来，四川农业大学教授杨文钰带领团队进行了十多年的探索。

如何在实现玉米、大豆协同高产的同时实现机械化种植，是摆在杨文钰团队面前的难题。

玉米和大豆间套种属于高低位作物配置，按照传统种植方法，大豆由于缺少光资源等原因，倒伏严重，产量很低。针对这一问题，杨文钰团队提出了带状复合种植的新理论，形成以“选品种、扩间距、缩穴距”为核心的玉米大豆带状复合种植技术体系，实现了间套种高低位作物协调高产。

据了解，田间玉米大豆通过复合种植优化配置后，玉米的种植密度为4100至4600株每亩，与单作玉米密度相当。大豆密度约1万株每亩，是单作大豆密度的七成以上。2003至2018年，这一种植模式在四川、重庆等地累计推广7000多万亩。数据显示，与纯种植玉米相比，同一亩地，玉米基本不减产，还能多收100公斤以上的大豆。

针对玉米、大豆间套种无法实现机械化的难题，杨文钰团队与农机公司合作，研发出了适应带状间套作的播种施肥机、喷雾机和收获机，最终实现了种植全程机械化，让原本低效的间套作模式变得高效起来。在这一种植理念上，团队还发展出混合青贮技术，即将玉米、大豆粉碎打包发酵制作青贮料，这为高原地区解决冬春季牦牛饲草缺乏问题提供了新途径。

杨文钰说，协调发展好玉米和大豆生产，对保障我国粮食安全具有重要意义。接下来团队将进一步优化技术，做好培训，打造高标准示范样板，推动这项技术实现大面积应用。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 19 版）