抗疫带来科技发展新机遇

新冠肺炎疫情是一场严峻的挑战，也为科技发展提出了新需求、带来了新机遇

新冠肺炎疫情带来的挑战前所未有，同时防控疫情也为科技发展提出了新需求、带来了新机遇。

我们可以看到，AI、5G、云计算、大数据等创新技术正在加速投入疫情防控的关键应用，这也将深刻影响未来医疗健康行业的发展。通过高性能计算加速病毒基因分析；基于视觉计算的物流机器人缓解了医护人力的紧张并能减少感染；AI加速肺部影像分析，并辅助精准手术；云计算、5G、内容共享和协作等技术在疫区的远程会诊和查房中得以应用。

同时，面对疫情的冲击，许多关键行业也在寻求变革。一方面，产业结构正从劳动密集型向智能增值型过渡，柔性制造对于关键物资的产能供给至关重要，发展智能工厂甚至无人生产线更加迫切。智能技术及其应用部署，增强了制造行业应对突发事件和抗风险能力，将带动更多增值服务。另一方面，对于企业特别是中小企业而言，远程办公不再是可有可无的锦上添花，而是雪中送炭的关键应用需求。此外，教育界的相关各方也积极行动、协同配合，快速探索大规模、全国性远程教育的新模式。

这些新需求、新应用，也对信息技术的基础设施、运营商、云服务商提出了考验。在抗疫过程中，衍生出许多新服务、新需求，特别是在线服务。例如，在线学习、在线办公、人口管理、在线挂号和自助终端、购物及物流配送等，呈现井喷式发展。骤然增加的接入用户量，催生对各种智能终端的需求和新的应用场景接入。这些新的需求，对数据处理也提出新要求：云计算要处理更大数据量，5G和边缘计算要支持更多的设备接入、更广的访问和更快的响应速度。由此观之，抗击疫情将推动中国更快、更高质量地从信息化迈向智能化，产业与经济结构也加快从大规模制造朝着增值的服务业过渡。

面对突如其来的疫情，中国表现出的快速反应能力、应变能力和相关政策的出台速度，都令人印象深刻。强大的基础设施、完整的产业链和庞大的技术工人队伍，再次显示了中国的科技实力和产业实力。这些能力，不是别的国家一天两天、一年两年就能复制的。

“没有一个冬天不能过去，没有一个春天不会到来”，在中国扎根35年的英特尔将继续与中国产业伙伴风雨同舟，携手远行，我们对中国长远发展的潜力抱有坚定的信心，也将从战略高度制定长远发展目标。

（作者为英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 19 版）