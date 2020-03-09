在抗击疫情一线，有一个数字特别值得关注：在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。

不仅是医护人员，广大党员干部、公安民警、社区工作人员、新闻工作者、志愿者以及方方面面的抗疫一线奋斗者，也有很多是“90后”，他们成为这个战场上披坚执锐、一往无前的青春力量。

为什么人们特别关注“90后”？因为年轻人代表着国家的希望和民族的未来。习近平总书记指出，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。

与疫魔的较量，看不见硝烟，也听不到枪炮声，但生与死的考验真真切切，危险几乎无时不有、无处不在。疫情发生以来，有的医护人员倒在了抗疫一线，其中武汉市协和江北医院医生夏思思今年只有29岁。而就在此时此刻，还有许多“90后”依然奋战在抗疫一线，他们以英雄的壮举，为新时代中国青年树立了榜样。

这段时间，我们在抗疫一线采访了不少“90后”“00后”，他们的话让我们感动。“每个人都有责任，我也希望能出一份力” “同事们在前线勇往直前，我怎么能当逃兵”……平实、质朴的话语中，蕴含着震撼人心、打动人心的力量。他们中的很多人火线入党，上海瑞金医院医生、武汉同济医院光谷院区“插管小分队”的“90后”小伙缪晟昊说，“并不是现在才想入党，而是这个念头一直在。”“插管小分队”是离危险最近的医护群体之一，每一次气管插管，他们都直面飞沫和病毒。缪晟昊以及许许多多像他一样火线入党的“90后”，以这样义无反顾、舍生忘死的行动，践行入党的初心与誓言。

一代青年有一代青年的历史际遇。对于新时代的青年来说，参与这场抗击疫情的重大斗争，无疑是一次弥足珍贵的人生经历。疾风知劲草，烈火见真金。在这场重大斗争中，这些“90后”“00后”所展现出的勇敢与坚强、担当与责任，令人动容，也令人振奋。他们，是当代年轻人的缩影，从他们身上，我们能强烈感受到青年一代对祖国和人民的赤子之心，他们是有远大理想的一代，是有家国情怀的一代，也一定是能够担当大任的一代！

习近平总书记指出，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。越是接近民族复兴越不会一帆风顺，越充满风险挑战乃至惊涛骇浪。无论是决胜全面小康、决战脱贫攻坚，还是建设社会主义现代化国家，都还有很多大仗硬仗要打，还有很多的“娄山关”“腊子口”要攻克。青年一代无疑是闯关夺隘、攻城拔寨的先锋力量，他们肩负重任，也被寄予厚望。

艰辛与磨砺是成长最好的催化剂。参与抗击疫情的战斗，青年一代付出很多，也收获很多。收获是什么？是信念更加坚定，是胸怀更加宽广，是人生更加厚实。正如一位大学生志愿者感慨的那样，“抗击疫情是我们最好的成长礼。”可以想象，未来当他们再遇到困难和挑战的时候，再遇到矛盾和斗争的时候，一定会更有底气，更显从容，更加自信。

“昨天父母眼中的孩子，今天已然成为新时代共和国的脊梁，成为我们国家的骄傲和希望！”在抗疫一线，人们这样为“90后”深情点赞。完全可以相信，经过抗疫战火洗礼与淬炼的青春，一定会绽放出更加绚丽的光芒。让我们一起为他们加油！

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 04 版）