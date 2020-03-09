河北精准施策推进复工复产

3月1日，京雄铁路、京唐铁路、津石高速公路等11个推动京津冀协同发展重大基础设施项目，在河北廊坊市集中复工，总投资约780亿元。

3月2日，随着数十辆大型铲车、压路机等工程车辆鸣笛启动，河北沧州市渤海新区60个重点项目集中开工，其中战略性新兴产业项目，新动能、新引擎项目占比70%……

面对新冠肺炎疫情考验，河北省采取切实举措统筹疫情防控和经济社会发展，精准施策推进复工复产。截至3月8日，全省1000多个重点项目已开工，规模以上工业企业复工12365家，复工率达到96.1%；复工返岗人员195.1万人，返岗率达到76.4%。

精准服务，帮企业破解难题

盐酸阿比多尔胶囊是石家庄四药有限公司生产的拳头产品，列入河北省疫情防控药物储备清单，需求快速增长。但因原料供应商远在外省，药品生产原料迟迟供应不上。

“有困难找特派员！”驻企特派员王立杰了解情况后，上报河北省工信厅。相关部门立即组成工作专班靠前服务，与相关省份沟通，对接上游复产企业，通过省交通运输厅协调沿途省份开辟“绿色通道”，确保原料供应及时到位，解了公司燃眉之急。

疫情发生以来，河北省工信厅抽调25名机关干部作为特派员，派驻石家庄、保定、沧州、廊坊等地防控物资生产企业，“一对一”包联帮扶，加强生产服务和产业协同，及时解决各种难题。

河北各地各部门强化协调联动，在财税、金融、社保等方面出台举措，精准服务复工复产。

告知承诺、容缺受理、后置核查……省政务服务管理办公室最大限度减少审批环节，压缩审批时限。河北汇康日用品有限公司短短10天成功转产，获批医用外科口罩生产许可证，日产口罩80万只，驰援抗疫一线。

河北装备制造龙头企业长城汽车股份有限公司，在复工复产过程中，需要配套零部件供应商产业链协同。河北省工信厅先后分4批次与277家省内外配套企业沟通协调，促成166家企业复工，保障了长城汽车零部件供应。

省发改委、省人社厅和省农发行日前共同设立总规模500亿元的融资专项资金，支持小微企业实体经济发展，确保就业总体稳定。针对中小企业面临的社保缴纳、工资支付等困难，河北出台应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的19条措施，真金白银促进稳岗就业。

在邯郸市复兴区，对疫情期间不裁员企业给予失业养老保险补贴，吸纳本区劳动力企业按照新增人员每人200元的标准给予一次性补助。受疫情影响，秦皇岛惠斯安普医学系统股份有限公司复工复产率较低。秦皇岛市人社局根据失业保险援企稳岗返还政策，为该公司及时发放稳岗资金71.1万元，用于员工社保缴纳和生活补贴。

防疫复工，“两手抓，两不误”

消毒、测量体温、名单复核、登记上车、分散就座。2月28日，3辆大巴车从河北衡水出发，分别驶向四川成都、浙江义乌、辽宁大连，专送外出务工农民返岗复工。

连日来，河北建立省际对接、京津冀联动、“点对点”服务协作机制，保障企业员工返岗复工。由人社部门牵头，公安、交通运输、卫生健康等部门和铁路公司协同，对县域内就业的“门对门”接送，对跨区域就业的“点对点”输送。截至3月2日，全省累计集中接送628车次1.41万人。全省农民工已务工173.61万人，其中省内务工135.04万人，省外务工38.57万人。

河北省日前还出台意见，要求根据复工复产时间安排和运输需求，有序恢复城市公交、出租汽车（含巡游车、网约车）、道路客运，为目的地相对集中、具备一定规模的群体提供“点对点、一站式”直达运输服务。

复工复产的同时，疫情防控一刻也没松懈。

3月6日，北京现代沧州工厂车间里，智能机器人挥动摇臂切割、码垛，一台台发动机陆续走下生产线。在发动机生产厂房，专门开辟了一条疫情期间专用通道，员工经测温、消毒后才能进入；为避免人员接触，企业改指纹打卡为员工卡打卡；通勤车使用后立即消毒、更换椅垫套，由专人检查管理；员工食堂实行打包分餐制，避免集中用餐；在厂区，戴口罩、消毒、测量体温成为员工上下班的规定流程。

“在生产区、办公区、宿舍区等点位设置检测点，严格体温检测”“减少单班在岗人数，暂停不必要的会议、聚会等活动……”河北省卫生防疫部门近日出台《企业新型冠状病毒肺炎疫情防控指引》，指导企业落实健康监测、清洁消毒、车辆管理等疫情防控举措。

科技助力，促产业转型升级

3月5日，河北安国市中药材市场“数字中药都”正式复工复市，交易大厅分单双号经营，主要通过数字本草平台、手机微信等线上方式交易。

河北汉草堂药业有限公司经营600多个品种的中药饮片，“目前通过电话、微信、网络等线上方式，包括市场门店销售，每日交易额超过100万元。”公司总经理刘顺说。

一场“屏对屏”项目签约仪式日前在邢台市新河县举行，以视频连线的方式，集中签约8个投资规模大、科技含量高、产业拉动强的重点项目，涉及羊绒纺织、新能源汽车、硬质合金等产业，总投资21.19亿元。

河北省工信厅先后筛选出174项“云产品”，包含云办公、云设计、云管理、云监控等在内的多种应用，向工业企业推荐免费使用，通过信息化、数字化等方式，避免可能的交叉感染。

利用“云上”办公、签约等方式推动复产复工的同时，河北着力改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，运用大数据等科技手段助力企业复产。

走近石家庄科林电气股份有限公司智能高速表贴流水线，电子车间生产主管王志鹏指着一台高速贴片机说：“这台机器每小时能完成21万个焊点，一天的工作量是几百万片元器件，相对人工而言是天文数字。”这家企业正通过智能化转型升级，激活发展新潜能。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 01 版）