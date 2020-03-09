较真碰硬“督” 凝心聚力“战”

今年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。习近平总书记在6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调：“确保剩余建档立卡贫困人口如期脱贫，对52个未摘帽贫困县和1113个贫困村实施挂牌督战，国务院扶贫开发领导小组要较真碰硬‘督’，各省区市要凝心聚力‘战’，啃下最后的硬骨头。”

“习近平总书记的重要讲话，向全党全社会发起了脱贫攻坚总攻令，为夺取脱贫攻坚战全面胜利提供了行动指南。”“总书记的重要讲话凝聚共识、鼓舞人心，增强了我们攻克最后贫困堡垒的信心和决心。”……连日来，习近平总书记的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，一定要坚定信心，一鼓作气，尽锐出战，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保取得最后胜利，确保全面建成小康社会。

瞄准突出问题，挂牌督战促攻坚

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成就。目前，全国还有52个贫困县未摘帽、551万建档立卡贫困人口未脱贫，这些都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。最后阶段如何攻坚？

习近平总书记强调指出：“攻坚克难完成任务。要继续聚焦‘三区三州’等深度贫困地区，落实脱贫攻坚方案，瞄准突出问题和薄弱环节狠抓政策落实。”

“习近平总书记的重要讲话，为我们指明了工作方向。”国务院扶贫办主任刘永富表示，对52个未摘帽贫困县和1113个贫困村实施挂牌督战，全力攻克深度贫困堡垒，督促各地狠抓工作、责任落实，及时解决制约脱贫攻坚的突出问题，确保剩余贫困人口如期脱贫、确保贫困县全部摘帽。

较真碰硬，咬定目标不放松。国务院扶贫办提出，今年将围绕“两不愁三保障”“责任落实、政策落实、工作落实”和“精准识别、精准帮扶、精准退出”等要求重点督战。在督战方式上，继续强化“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的体制机制，分级负责，合力攻坚。

“挂牌督战，层层压实责任，总书记的重要讲话具有很强的指导性。”云南省扶贫办主任黄云波说，今年云南将聚焦44.2万贫困人口、429个贫困村、7个深度贫困县高质量脱贫摘帽，逐级督战，逐村排查，逐项梳理，确保全面完成脱贫攻坚任务。

瞄准突出问题，层层促攻坚。“我们发挥行业优势，压实脱贫责任，加快推动贫困地区铁路建设。”中国国家铁路集团有限公司扶贫办副主任韩树青表示，集团围绕深度贫困地区和挂牌督战任务，有序加大铁路建设重点项目推进力度，确保今年库格铁路等项目开通运营，扎实推进川藏铁路、西成铁路等重大项目规划建设。

“作为一线扶贫干部，听了习近平总书记的重要讲话，既倍受鼓舞，也深感责任重大。”甘肃省通渭县陇川镇史沟村第一书记田雷说，挂牌督战要求扶贫干部下足绣花功夫，让好政策落实落地。眼下为克服疫情影响，村里努力以就业促脱贫，帮助12位村民联系外出务工，对无法外出的贫困户，就近组织到扶贫车间、苹果基地上班，千方百计让贫困群众的腰包鼓起来。

抓实抓细，扎扎实实促脱贫。“决不放过任何一处死角，让每一位贫困群众稳稳地脱贫。”中建二局派往四川省凉山彝族自治州盐源县担任彝家新寨巡检员的吴成湘说，一年来，为了确保易地扶贫搬迁点的工程质量，他们对彝家新寨聚居点巡检500多次，让贫困户的新居住得舒心。

越是决战时刻，越要下定决心。“我们将认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，聚焦深度贫困，着力完善‘两不愁三保障’突出问题动态清零机制。”重庆彭水县委书记钱建超说，县里坚持开展“两不愁三保障”问题“回头看”，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

凝心聚力“战”，啃下最后的硬骨头

习近平总书记强调，脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然艰巨，决不能松劲懈怠。

“习近平总书记明确提出，各省区市要凝心聚力‘战’，啃下最后的硬骨头。这更加坚定了我们的必胜信心。”广西贺州市委书记李宏庆表示，贺州目前还有1.38万贫困人口未脱贫、33个贫困村未出列，都是最难啃的硬骨头，“我们将动员一切可动员的力量、动用一切可动用的资源，坚决打赢这场硬仗。”

啃下硬骨头，要聚焦硬任务。“今年要全力推进农村危房改造工作。”住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，大力支持“三区三州”等深度贫困地区，确保脱贫攻坚需要改造的135.2万户危房今年全部竣工，按期实现贫困户基本住房安全有保障的目标任务。

让贫困群众喝上“放心水”。“今年6月底前贫困人口饮水安全问题全部解决。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，今年水利部门对重点地区挂牌督战，加强贫困人口饮水状况排查。加大“三区三州”等深度贫困地区水利扶贫力度。

“中央企业将坚决贯彻落实总书记重要讲话精神，以更大决心、更大力度推进脱贫攻坚。”国资委科技创新与社会责任局副局长张晓红表示，中央企业将投入无偿帮扶资金32.01亿元，比上年增加6.92亿元，大力支持贫困地区产业发展。

“总书记的讲话为我们注入强大动力。我们一定再加把劲，啃下最后‘硬骨头’。”许多基层干部表示。四川昭觉县特布洛乡党委书记马比小龙说：“‘凝心聚力’就要求干部有破釜沉舟的勇气，与贫困群众心往一处想、劲往一处使，今年最后2个村1149人的脱贫任务一定能完成！”广西乐业县扶贫办主任郑玲岭表示：“我们将围绕高质量脱贫、不漏一人的目标，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。”

内生动力不断激发出来。“一手抓产业扶贫，一手加大教育扶贫，贫困群众挣钱门路更多了。”重庆市巫溪县龙台村地龙养殖基地联合团支部负责人朱琳说，基地去年带动22户贫困户平均增收3500元。宁夏西吉县震湖乡毛坪村第一书记张成明说：“我们村的肉牛产业不断优化，现在倒排了时间表，一定把脱贫产业做得更强。”

巩固脱贫成果，防止返贫。湖南凤凰县委书记颜长文表示，县里重点聚焦残疾户、大病户、五保户等特殊群体，逐户制定和落实未脱贫人口的脱贫措施，兜住基本民生底线，让脱贫成果经得起检验。

分区分级精准防控，夺取脱贫攻坚战全面胜利

这次决战决胜脱贫攻坚座谈会的主要任务是，分析当前形势，克服新冠肺炎疫情影响，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。习近平总书记强调指出，要落实分区分级精准防控策略。

“习近平总书记提出分区分级精准防控的要求，为当前统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作指明了方向。”广大干部群众表示。疫情严重的地区，在重点搞好疫情防控的同时，创新工作方式，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚；没有疫情或疫情较轻的地区，要集中精力加快推进脱贫攻坚。只要各项工作落实到位，一定能把疫情影响降到最低，夺取脱贫攻坚战全面胜利。

一人就业，全家脱贫。“习近平总书记的重要讲话，对帮助贫困劳动力外出就业提出了明确要求，我们一定要贯彻落实到位。”人力资源和社会保障部农民工工作司司长、扶贫办常务副主任尚建华表示，人社部门出台一系列措施，鼓励重点企业优先招用符合岗位条件的贫困劳动力，推动低风险地区的扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工复产。

精准帮扶，有序推进复工返岗。“听了总书记的讲话，我心里暖暖的，干劲更足了。”湖南长沙蓝思科技人力资源部员工姚知伯说，作为长沙招工小分队的一员，他和村干部进村入户宣传企业用工信息。长沙市把上门招工和脱贫攻坚相结合，61支援企招工小分队奔赴全省51个贫困县，目前已累计帮助12810人解决就业。

“为了解决跨省务工的困难，我们充分挖掘本地就业潜力，让贫困群众在家门口上班。”山西省运城市人力资源和社会保障局局长张建元表示，市里出台政策，鼓励企业复工复产优先招用贫困户，各类公益性岗位优先保障贫困群众。

有效解决扶贫产业遇到的难题。“我们建立52个未摘帽县产业发展台账，跟踪指导，提供科技扶贫服务，重点培育脱贫带头人和新型主体。”农业农村部发展规划司司长魏百刚表示。

“我们通过帮扶干部代销、农超对接等形式，帮助村民销售农产品。”江西赣州市兴国县长冈乡合富村第一书记刘小英说，“为了保障春耕，我们为贫困农户免费发放了化肥、种子，确保大家不误农事。”

在云南丽江市宁蒗县新营盘乡毛菇坪村，村民正忙着浇水、施肥，一派繁忙景象。“贫困群众靠苹果和花椒‘两棵树’脱贫。村干部积极引导群众抓紧田管，争取今年有个好收成。”丽江市民政局驻村扶贫工作队队长卢兴华说。

“我们将认真贯彻落实总书记重要讲话精神，对标对表中央部署，大力支持帮扶地区，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。”中国三峡集团党组书记、董事长雷鸣山介绍，今年三峡集团除了在教育、医疗、基础设施等帮扶项目发力外，还将推动生态、新能源、旅游等产业扶贫项目建设，增强贫困地区“造血”功能。

广大干部群众纷纷表示，要认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，坚持目标导向、问题导向和结果导向，攻坚克难，顽强奋斗，一定如期高质量完成脱贫攻坚任务，向党和人民交出合格答卷。

（本报记者朱隽、王浩、张帆、崔佳、庞革平、何勇、徐元锋、朱磊、王汉超、王明峰、张文、李亚楠、申智林、孙超、王锦涛、陆娅楠、顾仲阳、刘志强、赵展慧、寇江泽、李心萍、常钦）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 01 版）