疫情之下，认真做饭烹出家的幸福

疫情之下的宅家生活推动了人们的下厨热情，非常时刻正在造就新一代“厨神”。厨艺也因此被赋予非同一般的价值，不但能让宅家生活有质量，还能保证复工之后有能量，可谓下得厨房才能上得厅堂。

一场疫情，我家“厨神”上位

那天去超市的路上，迎面走来一个女孩，一手一兜菜，一手一个锅。我暗自猜想，她是今天开始学做饭呢？还是像我儿子那样，要配齐炊具提升伙食水平？不管何种状况，有一点很确定：这也算是全民战“疫”的附加成果吧。

儿子年前去德国探望被公司外派的媳妇，年后回到北京，需在家隔离，不知是为了陪伴老妈，还是不想做饭，他选择一下飞机就直奔我这里。宅家的两周时间，让我感觉仿佛时光倒流，回到了他上学时的寒暑假，虽然早饭省略，但他口味刁钻，每天两顿饭也得费尽心思。

中午吃面，晚上吃饭，通常是标配。为了一碗面，我也得在厨房耗去四五十分钟，好在端上桌，儿子不吝赞美：“妈，你的手艺堪比大厨呀！”的确，这碗面上层铺着红红的大虾和圆圆的煎蛋，再配上碧绿的油菜和白白的蘑菇，一眼望去，勾人食欲。

不过，面条吃到嘴里，儿子却开始发表意见：“面条没过凉水吧？不够筋道。”我只好点头承认：“今天偷懒了，面条煮完只兑了一碗凉水就捞出来了，是有点烂。”

面条要过凉水，是我从前教给儿子的煮面准则，如今他竟拿来挑剔我的厨艺，难道他竟青出于蓝了？

过了几天，我又端出一盘芝士焗大虾，得意洋洋地展示我的创新菜品。不过这次，没等他发表意见，我就抢先自我评判：“没想象的好吃，虾有点柴，味道也不香。”“还行。”儿子用两个字表示安慰，然后友情提示：“烤箱没预热吧？”

“我从来不预热烤箱，好像意义不大呀。”这句解释引来儿子的一串烹调心得：“当然要预热呀，很多东西要在高温下速成才好吃，比如煎牛排，一定要大火，还得提前放在常温下，用纸把水吸干，这样才能一下从外熟到里，煎三文鱼也一样，小火慢煎就硬了。”

看来真是青出于蓝而胜于蓝了，在厨房战斗了几十年的我，第一次从儿子那里领会了这个高温速成的烹饪原理。之后，烤箱预热5分钟，芝士焗大虾终于大功告成，烤得外香里嫩。

让儿子成为会做饭的男人，曾是我的育儿理想。为此，从他上中学开始，我就教他煮饺子、煮面条，炒蔬菜，外加西红柿炒鸡蛋，但打下厨艺基础之后，他就止步不前，拒绝精进。直到结婚成家，被媳妇大肆激励和鞭策，才勉力成为了厨房担当。

婚后不久，媳妇去德国工作，儿子趁机去英国读研，临行也没忘带上锅碗瓢盆。短短一年留学，儿子的厨艺迅速长进，诸如煎牛排、煎三文鱼、卤鸡腿之类的大菜，都是留学的战果。不过，一年后儿子先行回国，又过起单身生活，便不愿再下厨。理由是公司有吃有喝，老板雇了个大厨，晚上加班还能吃上免费晚餐。偶尔准时下班，路上点个外卖，到家就能吃上。周末自然是上我这里蹭吃，用儿子的话说，“没有理由自己做饭呀！”

这一次，疫情突袭，公司大厨还没返京，员工也不能再围桌吃喝。在儿子结束隔离回公司上班后，他给我发了一张单人餐图片，说是公司叫的外卖，评语是：“难吃。”我问他晚上要不要回我这里吃，他说太远了上下班不方便，还是回自己家。

当晚8点多，儿子在家庭微信群里问：“煮饺子的锅在哪里？急急急，在线等。”想着他饥肠辘辘到处找锅的样子，我忍不住偷笑，回复道：“你家好像没汤锅，用炒菜锅吧。”远在德国的儿媳妇也回话：“那个巨沉的德国锅让我妈拿走了。”虽然炊具不全，复工第一天，儿子也算“复厨”了，用炒菜锅煮了饺子，好歹填饱了肚子。

周末，儿子又来我这里改善伙食，看我买了三文鱼，还自告奋勇用“大火速成”理论，向我成功展示了他煎三文鱼的手艺。临走我送了他一个汤锅，他却不满足，问我能不能再给他一个平底锅，说是要去超市屯点货，下班回家煎牛排吃。

我一直以为，做饭是人生必备技能，而男人会下厨，还能让婚姻更和谐温暖，所以多年苦心孤诣向儿子灌输厨艺之重要。不过，从没想到，有朝一日还会遭遇饭店关门、外卖难觅的防疫时刻，厨艺也因此被赋予非同一般的价值，不但能让宅家生活有质量，还能保证复工之后有能量，可谓下得厨房才能上得厅堂。下厨这等重要，让我不由得重新省视自己当初育儿理想的高度。（简云）

时疫下，厨艺长

2020年的新冠肺炎疫情，让14亿人开启了“家里蹲”模式，于是乎，我们深刻体会到了一句老话的真意——“民以食为天”。

疫情期间，有男人惊讶道：“宅在家里，为了填饱肚子，我把自己逼成了星级大厨”；有女人感慨道：“时势出英雄，时疫造巧妇”；有孩子惊叹道：“原来我也可以厨行天下”……

因为一场突如其来的时疫，厨艺成为很多人倒逼出来的新技能，而朋友圈更可看作是一场厨艺大秀场，你方唱罢我登场，各种自制美食开启霸屏模式。据说排名第一的是做蛋糕，第二是做凉皮，第三是炸油条，第四是做奶茶。总之，“成功之作”五花八门，让人垂涎欲滴；然而也有各种“翻车事故”、黑暗料理，让我们忍俊不禁。其实无论成败，这些都注定成为这个特殊时期的一份难忘记忆，点缀着我们共克时艰的时光。

人间烟火味，最抚凡人心。原来厨房自始至终都是一个洋溢着幸福感的地方。“如今最好听的声音就是，油锅爆炒时滋啦滋啦的响声”；最亲切的呼唤是“快来吃饭”；最踏实的感受就是，打开冰箱发现“里面有货满满”……

当我们越来越依赖酒店、餐馆和外卖来解决一日三餐的时候，其实我们的生活方式已经出问题了，健康的警钟自然就要长鸣，而家庭关系也因不做饭而越来越淡漠、疏远……爱，其实就是一家人在一起，你摘菜我煲汤，一起下厨，一起吃很多很多顿的饭。

这次疫情也再次提醒我们：回家做饭、吃饭，与家人在一起，是多么重要和美好的事情，更是一种健康环保的生活方式。它关乎家庭幸福，更关乎家人健康。而买菜做饭，无疑是一个人最基本的生活能力，一日三餐自己动手，营养均衡，饮食健康，才能保障自己和家人的健康。

“愿能挽袖剪花枝，更能洗手作羹汤”。让我们感恩大自然赋予的每一种食物，感谢那些为我们精心烹制美食的人，珍惜与家人一起吃饭的平凡日子。

从现在开始，一边认真做饭，一边健康生活，好好蓄能，共同期待春暖花开之时。

厨房，在这次抗疫斗争中，变成了另外一个战场。请对家里那个负责做饭的人，更好点吧！因为他（她）们，在这个非常时期，也是一群奋斗在“一线”的人，承担了疫情期间家里的头等大事，为他（她）们点个赞！（胡杨）

非常时期，请对家里做饭的人更好点

“家里蹲”的疫情期间，请问在家里你是负责做饭的人，还是负责吃饭的人？如果是负责做饭的人，为你点个赞，你承担了疫情期间家里的头等大事；如果是负责吃饭的人，请赶紧感恩，对那个做饭的人好好道一声感谢。

餐厅关门了，外卖不好点了，许多长年不在家食人间烟火的家庭，也不得不被迫重新启动厨房的操作系统。于是2020年的早春，变成了灶王爷最忙的一个春天。

有的人，平时就擅厨艺，这次责无旁贷接过了照顾家人饮食的重任；有的人，平时对做饭不屑一顾，总觉得厨房没大事，落到自己头上，才发现，原来做饭比上班挣钱还难。

厨房，在这次抗疫斗争中，变成了另外一个战场。更严峻的是，家人的胃口因为宅，统统变得奇好，常常一转过身，就看见全家老少期盼的目光：今天吃啥呀？

请对家里那个负责做饭的人，好点吧。因为他（她）们，在这个非常时期，也是一群奋斗在“一线”的人。当你刷屏到半夜，早上睡不醒的时候，他（她）们已经点燃炉火，开启一天的工作了；当你抱怨今天蔬菜太少，肉不入味，这个菜、那个汤不好吃的时候，你不知道，那是他（她）们在冰箱翻了又翻，找了又找，所能做出来的最合理搭配……

你不知道，夜深人静的时候，他（她）们还在算计，冰箱里那块肉还够吃几天？鸡蛋还有多少？明天该去下载哪个买菜APP？去哪个买菜的群里活动，补充“战略”物资……

你不知道，为了抢到食材配送到家的服务，他（她）们要设置闹钟，半夜起来下单，第二天仍然还要早起为一家人做早饭。

你不知道，哪怕是一个白菜，他（她）们也要挖空心思，1/3拿来腌做凉拌，1/3剁碎熬粥，剩下的1/3拿来炒，浇点糖醋汁又可以就着吃下满满一碗饭。

作为一个负责吃饭的人，你至少要做到这几点：请拿出八戒的精神，做啥吃啥，自觉光盘，吃完还要猛夸。

请积极参与厨房打下手，剥葱拾蒜，洗碗擦桌，不做饭粗笨活儿总可以做起来。

乱世出英雄，时疫造巧妇。比如我婆婆年轻时，灾害年成，物资短缺，好多人学会做各种吃的，没有鱼又想吃鱼的，就做假鱼海椒，可以吃出鱼的味道来。

祝各位煮妇（夫）们在战“疫”时期，保持良好的心情，尽量调动孩子们的积极性，不要一个人闷头干，团结家里一切可以团结的力量，才能趁机享受难得的亲情时光。

待到春暖花开，疫情结束，我们自在丛中笑。

这次疫情，让很多人明白了一个传统生活习惯的重要性——囤东西。许多人都说，囤积是一种不好的习惯，但事实上，必要的囤积，能给一个家庭上一道保险。与其说这是一种囤积，不如说是一种未雨绸缪。（王婧）

有一种安心叫“囤货”

最近每天夜里临睡前必有三问：疫情明天会出现拐点吗？明天还有菜吗？明天在家吃什么呢？

那天将冰箱里最后一盒牛腱子肉煮了，配的是海底捞的调料；两只土豆切丝，滚上蛋液，炸一盘金光灿灿、爱心满满的薯条；再来一份豆干炒洋葱，儿子说这顿饭真像样儿。

嗯，吃完这顿，下顿、下下顿就请多谅解了：晚饭的荤菜是，就着剩牛肉煮了几片白菜叶。

前天一早，在家门口的超市抢了一袋子素菜，有大白菜、洋葱、豆干、大葱、卷心菜。我家先生进门时的画面让我特别感动：超大的蓝色塑料袋扛在肩头，在我眼里那简直就是拿麻袋装菜。

其实，家里确实还有一定量的存菜：荤菜确实只剩鱼了，素菜我不说想必你也猜得到——胡萝卜呀。我每次去菜场都要买胡萝卜，每天去沙筐里挖几个，保存得还不错，零星也有烂的。翘嘴鱼、红尾鱼都是年前新发现的美味，接连买回两大条，开膛、腌渍后切块晒干，吃的时候放在平底锅里煎成两面焦黄，出锅前再撒点葱花。

那天吃过早饭，翻检冰箱。双开门的冰箱冷冻抽屉不知不觉空了一只。仔细搜寻，又发现一袋高邮湖特产小银鱼。哎，午饭有着落了，小银鱼炒蛋；绿叶菜不缺，实在不行大白菜顶上。这才安心地坐在书房，抄《诗经》。

疫情期间，家里最好听的声音就是油锅爆炒时滋啦滋啦的响，最亲切的呼唤是“快来吃饭”。有那么夸张吗？当然有。

如今超市照常开业，人流平稳，只是蔬菜称重的队伍一般都好长好长。

现在的都市人已真的没有了囤货习惯。我妈家里存的食盐，装满了废弃的铝水壶；油盐酱醋米面甚至杂粮，还有终年爆满的冰箱里的各种肉食，保守点估计，她一人坐在家里吃一二个月都没问题。

有个朋友说，对比之下发现她自己是爱囤货的那个，占据了房子一角的方便面和粮油，两大茶几的零食，三个冰箱冷冻室都是满的，还有五大桶的消毒液以及好多口罩……都是去年双11抢的，现在正好图个安心。

这次疫情，也让很多人明白了一个传统生活习惯的重要性——囤东西。许多人都说，囤积是一种不好的习惯，但事实上，必要的囤积，能给一个家庭上一道保险。与其说这是一种囤积，不如说是一种未雨绸缪。（吴明慧）