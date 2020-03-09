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甘肃去年完成营造林470多万亩

2020年03月09日08:39 来源：人民网－人民日报

人民网兰州3月8日电  （记者银燕）记者日前从甘肃省林草局获悉：2019年全年，甘肃省营造林475.65万亩，占年度目标任务350万亩的135.9%。人工种草350万亩，落实草原禁牧1亿亩，草畜平衡1.41亿亩，全省草原植被盖度达到52.9%。

此外，甘肃省还紧盯天然林保护、退耕还林还草、退牧还草、三北防护林等重点工程，2019年，完成天保工程造林22万亩，三北工程造林120.88万亩；查处违法占用林地3000多亩；加强草原生态修复，建成草原围栏300万亩，改良退化草原40.3万亩，治理黑土滩、毒害草26万亩。

甘肃省地处黄土、青藏、内蒙古三大高原交会处，是黄河、长江上游的重要水源涵养区，在保障国家生态安全中具有举足轻重的地位。2020年，甘肃省将力争全年完成造林350万亩以上。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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