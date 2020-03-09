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2019年至2020年冰期

南水北调中线输水13亿多立方米

2020年03月09日08:39 来源：人民网－人民日报

人民网北京3月8日电  （记者王浩）记者从水利部获悉：日前，2019年至2020年南水北调中线工程冰期输水顺利结束，整个冰期输水量达13.78亿立方米。在疫情防控期间，南水北调中线工程安全运行，确保了沿线6000万受水区群众用水安全，为企业复工复产提供重要保障。

每年12月1日到来年2月底为冰期输水阶段。在疫情防控期间，南水北调中线工程正值冰期运行和春节用水量变化阶段，南水北调中线建管局总调度中心根据受水区各省市的用水调整情况，紧急协调水源及沿线各省市，实时监控、联合调度，竭力满足受水区需求。为了消除冰冻灾害对输水调度的安全影响，总调度中心根据冰期输水调度方案，保持总干渠高水位运行，加强冰期输水水温、流速和流量观测以及工程巡查巡视，增加拦冰索、拦冰桶，添置应急抢险车。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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