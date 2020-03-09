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习近平向奋战在疫情防控第一线和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚的慰问

关心关爱疫情防控各条战线妇女同胞

2020年03月09日08:32 来源：北京青年报

在“三八”国际劳动妇女节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向奋战在疫情防控第一线和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚的慰问，向全国各族各界妇女同胞致以节日的问候！

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，广大女医务工作者义无反顾、日夜奋战，坚守在疫情防控第一线，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。广大党员干部、公安民警、疾控工作人员、社区工作人员、新闻工作者、志愿者等中的妇女同胞们忠诚履职、顽强拼搏，做了大量艰苦工作，用实际行动为疫情防控斗争作出了重要贡献。希望大家坚定必胜信念，保持昂扬斗志，做好科学防护，持续健康投入战胜疫情斗争。

习近平强调，各级党委和政府要关心关爱疫情防控第一线和各条战线的妇女同胞，大力宣传防疫抗疫一线的巾帼典型，激励和支持亿万妇女为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献智慧和力量。

据新华社

(责编：李轶群、许晓华)


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