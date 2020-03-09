AI语音电梯不仅仅是“防疫电梯”

“小易小易，去10楼。”在北京海淀医院的电梯厢里，孙女士话音刚落，电梯立即按指令上升至10层，乘客全程无需触碰电梯按键。这是北京一家科技企业推出的全国首款“AI语音电梯”，日前已在北京海淀医院、北医三院上岗。

此次疫情防控期间，为防止电梯按键传播新冠病毒，各个居民小区普遍对电梯每天进行消毒；同时，为了避免居民的手接触电梯按键，很多小区在电梯内放置了纸巾、牙签等物品。这类办法会有一定作用，但效果也有限。医院等公共场所的电梯使用，由于人多情况复杂，更让人忧虑会不会传播病毒。

北京这家企业推出的AI语音电梯，由于坐电梯不用按键，无疑避免了人与电梯按键接触，可有效减少疫情传播。特别对于医院来说，AI语音电梯既可避免医护人员被感染，也能防止患者被病毒侵入，这对于医院防疫可发挥积极作用，算得上是此次抗疫的“黑科技”产品之一。

我们正在进入智能化时代，各种人工智能产品不断涌现，AI语音电梯出现似乎在意料之中。不过，在此次疫情之前，AI语音电梯尚未面世，而在疫情防控过程中，研发企业根据公共场所噪声大等问题，以及疫情期间佩戴口罩语音指令可能不够清晰，开发专属声学算法并及时推出这种产品，时机把握很准。

此次疫情事件是推广AI语音电梯的最佳时机。该产品自2月下旬在海淀医院安装试运行，截至3月2日，已完成8000多次呼梯工作。这说明该产品经过实践检验运行良好，具有推广价值。一旦推广该产品，既有利于防疫，保障电梯使用人的生命健康，也能推动电梯行业发生革命性变化，会让生活更智能。

需要指出的是，AI语音电梯不是“懒人电梯”，不是为了帮我们节省按电梯的力气，而是为了提升我们的生活品质。这种电梯也不仅仅是“防疫电梯”，虽然有间接防疫作用，但并不意味着疫情结束后就失去价值。从维护公共卫生安全的角度来说，AI语音电梯除了具有防疫作用外，在日常生活中还有防细菌等作用。

众所周知，近年来各个城市对地铁车厢内、公共场所电梯内等公共设施每天都会消毒处理，目的是确保公共设施安全卫生，减少病毒、细菌损害公众健康。那么，坐电梯不用按键的AI语音电梯，也能减少电梯与人的接触，继而减少病菌传播，仅从方便、卫生这两个角度推测，AI语音电梯未来有望成为一种趋势。

另外，AI语音电梯还支持视频通话和异常检测功能，一旦发生紧急情况，用户可以通过电梯智能屏直接对外呼救，管理方可以第一时间展开紧急救援，通过视频通话提供救援指导。在电梯事故频发的今天，更有安全保障的电梯无疑更有市场。而且，其无需更换电梯轿厢或按键，即使用AI语音电梯成本不会很高。

期待更多包括医院在内的公共场所使用AI语音电梯，也希望该电梯研发企业密切观察AI语音电梯运行情况，因为一种新产品需要不断去完善。作为传统电梯企业，也要从这种AI语音电梯中看到“危”与“机”，及时调整发展方向。