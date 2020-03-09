因为新冠肺炎疫情，很多人拥有了一个意料之外的“长假”，越来越多的人也开始对自己的“宅生活”进行了一些思考。

首先，这段时间读书学习了吗？平时总是说工作忙没有时间，如今宅在家里有大把的时间，但又有多少人好好看过几本书呢？不是看电视，就是玩手机。如此看来，平时所谓的没时间不过是个借口，只是静不下心来阅读，也没有学习的动力。

其次，这段时间好好休息了吗？平时总是喊累，抱怨没有时间休息。如今假期延长，时间充裕，但又有多少人好好休息了？除了第二天早上要“赶”着孩子起来上网课的家长，晚上十一二点钟之前睡觉的有多少？反正想着第二天不用上班，可以睡懒觉，晚上睡觉的时间一推再推，甚至躺被窝了还要再刷一遍微信。

再者，这段时间好好陪家人了吗？平时总是以工作忙、压力大为理由，鲜有时间陪家人。现在有时间了，一家人基本都在一起，但又有多少人是真心、好好地在陪？还不是你看你的电视，我玩我的手机，一天下来也说不了几句话。

好好读书，好好休息，好好陪伴，生活中很朴素的道理却常常被我们忽略和遗忘，疫情下的“宅生活”真应该好好换个样儿了。