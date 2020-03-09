河南成功分离到3株新型冠状病毒毒株

河南省卫生健康委7日消息称，经中国疾病预防控制中心全基因组序列测定，河南省疾控中心成功分离到新型冠状病毒毒株，成为中国少数成功分离新型冠状病毒毒株的省份之一。

据河南省卫生健康委消息，按照相关要求，新型冠状病毒分离培养活动必须在BSL-3实验室开展。河南省疾控中心拥有该省唯一的BSL-3实验室。2月15日，该中心获得国家卫生健康委批复，同意在BSL-3实验室开展新型冠状病毒分离培养活动。

2月24日，河南省疾控中心获取3株高滴度新型冠状病毒毒株。3株毒株均产生典型的细胞病变，先后经“荧光定量RT-PCR”和“RT-PCR”两种方法验证后，于3月1日送中国疾病预防控制中心进行全基因组序列测定。测定证实，3株毒株为新型冠状病毒。

河南省卫生健康委表示，河南是中国少数成功分离出新冠病毒毒株的省份之一。新型冠状病毒毒株的获取，对于开展新型冠状病毒病原学研究、动物模型建立、致病机理研究、疫苗研发和抗病毒药物开发等工作具有重大支撑作用。

据此前公开信息，已有浙江、广东等省份成功分离到新型冠状病毒毒株。(阚力)