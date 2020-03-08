3月7日，中宣部宣教局、全国妇联宣传部、国家卫健委直属机关党委、中央军委政治工作部组织局通过人民网、中国妇女网联合发布了共20人的“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”。

这20名女医务人员是新时代优秀女性的代表，是广大女医务工作者的典范。据悉，目前全国有超4万名医务人员驰援湖北，其中女性占多数。在这个特殊的“三八”国际妇女节，人民网·人民健康携手中国医师协会，向这些用实际行动书写中国女性担当的一线医务人员抗疫巾帼们致敬。

柔肩担起重任，临危选择向前。路途遥远，她们用车轮去丈量；重负如山，她们用生命来撑扛。守护父老乡亲，她们是冲锋陷阵的第一批战士！保卫美丽家园，她们是绝不言退的无悔英雄！

告别取代团圆，急赴长江之滨。重症室里，她们争分夺秒抢救病人；方舱院内，她们悉心照顾助力康复。这个春天，她们在江汉平原上深情演绎了家国情怀、手足情深；这个春天，她们用实际行动展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。

防护服为战袍，迷彩装来打底。心怀祖国，她们闻令而动；忠于人民，她们无畏向前。人民子弟兵来了！攻坚克难有她，精细施策有她，科学诊疗有她，悉心照护有她。不是亲人，胜似亲人，展现了军民鱼水情深；“解放军来了，我们就放心了！”说出了全体人民的心声！

没有惊天誓言，没有气壮山河，有的只是履职尽责、默默守护。她们选择坚守，只因对这片土地爱得深沉；她们无畏前行，是对这里的人们用情至深。那一刻，她们的生命化作了无数新生；那一刻，她们的温情沁润了你我的心灵。

疫情面前，广大女医务人员用自己的大爱和担当，肩负起责任和使命，讲述了一段段感人至深的战疫故事。在这个特殊的日子里，让我们真诚地对她们说一句：节日快乐！致敬抗“疫”一线的巾帼英雄，了不起的她们，是我们心中的女神！（杨海丹）