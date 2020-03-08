抗疫抗癌齐发力：“BRCA轻松检”助力中国女性健康

日前，阿斯利康与北京易得好康签署基于“BRCA轻松检”项目的合作协议，旨在为更多肿瘤患者的BRCA基因检测提供便利。“BRCA轻松检”是易得好康旗下见山会诊平台推出的BRCA相关基因“检-诊-药-险”一体化服务平台，该项目邀请了国内多家肿瘤基因检测企业，共同协作搭建面向患者的，检测-诊断-用药以及保险救助一体的服务平台。

作为跨企业、跨区域，多肿瘤联合试点检测项目，招标工作得到了行业8家知名医疗检测企业的全力支持。第一阶段，华大基因、艾德生物、泛生子、中山拓普医学4家企业的产品同时服务全国。

伴随着国内PARP抑制剂奥拉帕利（Olaparib）正式进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，以及BRCA突变卵巢癌患者一线维持治疗适应症的获批，高效、准确的BRCA基因检测，成为了更多患者可以尽早使用精准靶向治疗方案的关键因素。

易得好康CEO陈杰在发言中分享了在疫情期间服务患者的多个案例。阿斯利康企业的几位负责人分别从不同角度分享了一些数据与趋势。

同时，阿斯利康中国副总裁，数字化与商业创新部负责人徐晶提到“关注患者的需求，走出传统药企范围，协同行业伙伴沿整个患者端到端的历程，持续创新，让肿瘤像慢病一样能够被管理，让患者获益”。

“通过这样的一个项目。不但覆盖一、二线城市，也能下沉到三，四线城市，希望以更先进的技术一、二线患者所使用，也希望带给三，四线城市的患一些生的希望。” 华大基因副总裁刘娜总结到。

云签约的过程中，参会的每一位通过交互的方式，在签名墙上签名见证，也让这次的签约仪式充分展现出新冠疫情下互联网技术的高效率。