湖北：全面禁止食用野生动物

新华社武汉3月6日电（记者梁建强）记者6日从湖北省人大常委会获悉，《湖北省人民代表大会常务委员会关于严厉打击非法野生动物交易、全面禁止食用野生动物、切实保障人民群众生命健康安全的决定》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议于3月5日通过并公布，自公布之日起施行。

决定要求，全面禁止食用下列野生动物及其制品：所有陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物；法律法规规定重点保护的珍贵、濒危水生野生动物；法律法规规定禁止食用的其他野生动物。

决定所规定的野生动物及其制品，是指野生动物的整体（含卵、蛋）、部分及其衍生物。列入畜禽遗传资源目录的动物，属于家畜家禽，对其养殖、检疫以及食用等，按照有关法律法规执行。

决定强调，任何组织和个人不得生产、加工、经营使用禁止食用的野生动物及其制品制作的食品；不得以食用或者生产、加工、经营食品为目的，猎捕、繁育、饲养、交易、运输、携带、寄递禁止食用的野生动物及其制品；不得采取发布广告、制作招牌或者菜谱等方式，宣传、招揽、诱导食用禁止食用的野生动物及其制品或者从事非法野生动物交易。

因科学研究、药用、展示等特殊情况，需要对野生动物进行非食用性利用的，应当按照国家和湖北省有关规定实行严格审批和检疫检验，并按照规定取得和使用专用标识，保证可追溯。

对违反这一决定的行为，将按照有关法律法规规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，违反这一决定受到行政处罚的，由政府有关部门按照规定将违法信息纳入社会信用信息服务平台，依法实施联合惩戒。