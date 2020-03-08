北京世纪坛医院 急诊综合楼明年建成

目前，首都医科大学附属北京世纪坛医院急诊急救综合楼项目已有序复工，每日百余名工人入场施工。北京青年报记者了解到，这是海淀区11项市级重点工程之一，该项目计划于2021年竣工，建成后，将极大地改善北京世纪坛医院急诊急救医疗环境。

据了解，该项目北侧紧邻铁医路、东侧紧邻羊坊店路，西侧为羊坊店西路，南侧毗邻莲花池路。新建的急诊急救综合楼、人防防倒塌棚架、锅炉房及热交换站和污水处理站等总建筑面积约6.2万平方米，其中地上建筑面积约4.4万平方米，地下建筑面积约1.8万平方米。地下部分共 3 层，主要功能包括人防设施、立体车库、放疗科、影像科、急诊和儿科。地上部分共12层，主要功能包括急诊急救、干保医疗、手术部、ICU、普通病房、中心供应、输血科、病理科等。项目计划于2021年竣工，建成后，将极大地改善北京世纪坛医院急诊急救医疗环境。

北青报记者获悉，海淀区共有11个市级重点工程、3个区级重点工程，目前已全部复工。海淀区推行多项举措助力复工复产，包括成立区建设工程施工工地疫情防控工作领导小组；全面开展监督检查；采取“不见面审批”方式促开工等。（记者 王斌）