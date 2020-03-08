战疫前线，巾帼不让须眉

武汉战疫一线，巾帼不让须眉。女医生、女护士、女警察、女干部……她们的身影闪耀在抗疫前线每一个阵地上，用特有的温柔和细腻，给患者带来温暖、给人们带来慰藉。

医疗队里的“专家妈妈”

深夜，火神山医院依然灯火通明，这里是与病毒决战、与时间赛跑的战疫前沿阵地。

军队支援湖北医疗队中，5名专家组成的“专家党员突击队”格外引人注目。陈萍是专家党员突击队中唯一的女性，也是最年长的，医疗队里的年轻队员都喜欢叫她“专家妈妈”。作为国内第一批感控专家，她在传染病感染控制方面有着丰富经验。

此次武汉抗击疫情，她的一个重要任务就是确保“零感染”，把队员一个不少带回去。为此，她将医院“感染监测系统”带到一线，建成了防护监测“天眼”，时刻观察医护人员进出病区流程是否规范，不放过任何可能导致问题的隐患。

有一次，守在监控器前的陈萍发现异常：一名护士从污染区出来，站在原地不动，有点不知所措。陈萍通过语音问她发生了什么情况，她没有说话。通过反复沟通得知，这名护士因过于疲劳发生了呕吐，口罩里面的呕吐物让她非常难受。

陈萍立刻对她说：“不要慌，你慢慢地转过身去，看墙上的流程一步一步脱掉防护服，动作尽量轻柔，赶快出来。”在陈萍指导下，她最终脱掉防护服，最后才把口罩打开。陈萍看到她的眼睛红了，告诉她：“不用担心，虽然呕吐了，但是脱衣过程很规范，不会感染的。”这名护士这才安心地去洗澡间。

陈萍像妈妈一样爱队员，队员也像爱妈妈一样爱她。

一天深夜，忙碌了一整天的陈萍从火神山医院走出来的时候，下起了雨。一名护士见陈萍没带雨衣，就把自己的雨衣脱下来递了过去。陈萍于是搂着这位护士一人一只袖子穿上雨衣，并肩走向雨中的大巴车……

让方舱患者乐观度过每一天

3月5日凌晨2点，距金银潭医院仅一街之隔的东西湖区武汉客厅方舱医院B舱内，民警张锦星和她的搭档正在病床间的走廊上轻声巡视，生怕吵醒熟睡的病人。22岁的张锦星是武汉全市方舱医院中最年轻的执勤民警，也是方舱内仅有的两名女警察之一。“好多患者都把我当女儿一样看待。”张锦星笑着说。

2月6日晚，接到武汉市公安局东西湖分局征集方舱医院核心区执勤人员通知后，张锦星立刻拨通了父母的电话：“我想报名参战。”妈妈比较担忧，但爸爸沉默片刻后表态支持，他送给女儿几句话：“不念过往，不畏将来，只问耕耘，不问收获，风雨兼程。” 一夜无眠，天亮时，她郑重地递交了请战书：“此次入驻方舱的决定是责任使然……我也想奉献出自己的一份力量，让青春发光，奋战在党和人民最需要的地方！”

“我第一天进舱，就和很多女患者混熟了。”张锦星说。患者熊女士为张锦星点赞：“每次我们拜托她买东西，她都是自己先行垫付，而且对我们几乎是有求必应。”

执勤时，她看见一个老婆婆哭得非常伤心，医护人员正在安慰她。她走上前一问，了解到婆婆的老伴因为新冠肺炎病情加重去世了，她没办法送他最后一程。张锦星就和护士一直陪着她、劝慰她。

“渐渐地，我和很多患者都成了好朋友，我们一起聊天，还会和他们拍自拍、拍短视频……我会以当下比较新潮的方式，让病人排解压力，乐观地度过在方舱内的每一天。” 张锦星说。

隔离病房里的“临时妈妈”

3月3日上午10点半，随着音乐响起，武汉儿童医院内科楼18楼病区一下子热闹起来，孩子们都从病房里跑了出来，在病区的走廊做起早操。孩子们的“临时妈妈”周丽在一旁边引导做操边纠正孩子们的动作。

在武汉儿童医院，由于不少患儿的父母、家人也被感染，需要隔离或住院治疗，一些孩子只能独自住院。这个病区里，就有十来名没有家长陪护的小朋友，他们年龄从5岁多到14岁不等。为了照顾这些孩子，病区专门成立了由7位高年资护士组成的陪护组，周丽是陪护组组长，也就成了这群孩子的“临时妈妈”，不仅要监测患儿病情，还要照顾他们的生活起居、辅导作业。

40床的飞飞是病区里最小的患者，只有5岁多，还在上幼儿园。刚来这里时，由于爸爸妈妈也被隔离治疗不能来陪护，孩子非常不安。谁跟她讲话她都不理睬，药也不吃，情绪激动了还会发脾气，摔手里的东西，让护士们伤透了脑筋，大家为她费了不少心思。

周丽对飞飞一直保持着耐心，飞飞不说话，她就坚持每天跟飞飞聊天；飞飞想吃糖果，她下班后就到处找糖果店给飞飞买糖。慢慢地，飞飞打开了心扉，不仅乖乖地吃药，还主动跟周丽分享起跟妈妈出去玩的经历，拿起画笔画起了小猪佩奇，再也不哭闹了。

3月2日，是飞飞的生日，周丽和同事们又张罗着给她举办了一个小小的生日祝福仪式，让飞飞开心极了。“我也是两个孩子的妈妈，在这个特殊时期，他们的妈妈虽然不在身边，但爱和关怀不能缺失，能够当他们的临时妈妈，我感到很快乐。”周丽说。

“无疫社区”是我最大的节日心愿

“我们社区3864户中只有5例确诊，其中3例已出院转入隔离点。”谈起如今的社区防控形势，武汉市汉阳区龙阳街芳草社区党支部书记杜云兴奋地说。

社区防控总体有序，杜云将之归结为一个“早”字。过年期间，杜云就发动社区内有医护工作经历和医学知识背景的居民，建立“居民问诊”微信群，线上为居民答疑解惑。

“当时社区有居民感冒发烧来社区咨询，我是全科医生出身，又看了不少医护人员如何在家救治的帖子，就开导他们先在家观察，并告知如何用药。”杜云说，随着前来咨询的居民越来越多，她便考虑将辖区医务人员都纳入居民群里，如今群里已有6位医护人员和一位心理咨询师，一对一辅导居民在家防疫。

用好辖区资源，释放了社区自治潜能。“当时有11名居民出现发烧症状，通过在线居民问诊在大年初四前后先后退烧。”杜云说。

考虑到社区有4个出入口，人员进出杂乱无章，杜云和社区干部讨论后，早在2月6日便只留一个出入口进出。如今回头看，严控进出大大降低了社区居民被感染的风险。

这两天杜云开始忙着筹备为社区女同胞在线上过“三八”妇女节的活动。“往年这一天会和辖区妇女在社区开展各种活动，今年我们把活动搬到线上，让大家也能开心过节。”杜云说，自己最大的节日心愿就是社区早日成为“无疫社区”，居民都能健康平安。

“感觉自己浑身都是劲”

“今天由于医院要改造，我们连夜将医院的物资进行了转移。”3月5日晚上9点半，刚从武汉市第三医院回来的李珊珊说。当天上午9点，李珊珊就到了医院，一直忙到晚上9点。清点医用物资、登记、搬运，年过五旬的她不觉得累，“我感觉自己浑身都是劲，只希望疫情早点结束！”

春节前夕李珊珊的两个同学突然“失踪”。多方打听后才知道，他们感染新冠肺炎住进了ICU。李珊珊心里很难过，她暗暗下了决心：“我一定要尽自己的努力去帮助医生护士，帮助他们就是帮助在生死边缘的患者！”

“我报名去做志愿者是瞒着丈夫和儿子的，主要是怕他们担心。”李珊珊笑着说，一开始她在朋友圈发做志愿者的照片都是屏蔽家人的。朋友看到了，告诉了丈夫。武汉市第三医院每天接收的捐赠物资都由她清点和记录，有的时候还要帮着给国内外捐赠者写感谢信。由于她有在媒体工作的经验，擅长拍照，志愿者团队还邀请她去拍照，做宣传。“小伙伴们都很体贴我，不让我干重活。”她说，但有时候遇到物资很多而人手不够的情况，她也会上去搬运和分发。到现在，她已与家人一个多月没见面了，“我每天通过视频报平安，期待胜利的那一天早日到来！”

（本报记者田豆豆、张武军、韩鑫、李龙伊、申少铁、李昌禹）

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 04 版）