“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现。这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。”习近平总书记在6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调。

“习近平总书记的重要讲话，为全面打赢脱贫攻坚战提供了根本遵循。”“脱贫攻坚越到最后越要响鼓重锤，总书记的重要讲话鼓舞士气、振奋人心，坚定了我们的必胜信心！”……习近平总书记的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，一定要不忘初心、牢记使命，坚定信心、顽强奋斗，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。

不忘初心，脱贫攻坚决不能松劲懈怠

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，连续7年每年减贫1000万人以上，贫困发生率由10.2%降至0.6%。这次决战决胜脱贫攻坚座谈会，目的就是动员全党全国全社会力量，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保取得最后胜利。

“习近平总书记的重要讲话，向全党全社会发出了坚决克服新冠肺炎疫情影响、坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利的总攻令，是做好脱贫攻坚各项工作的行动指南。”国务院扶贫办主任刘永富表示，作为脱贫攻坚的专责部门，一定要把习近平总书记重要讲话精神转化为实际行动，尽锐出战，冲锋在前，毫不松懈，确保如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。

“习近平总书记的重要讲话，更加增强了一线扶贫干部的使命感责任感。”宁夏同心县脱贫攻坚督导马希丰说，世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，脱贫攻坚意义重大、使命光荣。现在距离最后收官不到10个月，越到最后越要绷紧弦，与时间赛跑，实打实抓好每一项工作，用扶贫干部的“辛苦指数”换取贫困群众的“幸福指数”。

“总书记的讲话说到了咱农民心坎上。”内蒙古杭锦旗巴拉贡镇昌汉白村石生华说，这几年脱贫攻坚让村里大变样，现在家家户户住上了安全房，看得起病、上得了学，“去年通过电商扶贫，我卖华莱士瓜和甜糯玉米，挣了1.2万多元，全家摘了穷帽子。接下来还得加油干、奔小康。”

脱贫攻坚成就举世瞩目，但也要高度重视最后阶段的困难与挑战。今年是脱贫攻坚最后一年，原本就有不少硬仗要打，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作难度更大、任务更重、要求更高。

习近平总书记强调指出：“脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然艰巨，决不能松劲懈怠。”

“总书记的重要讲话激励我们一鼓作气、攻坚克难，不获全胜决不收兵。”广西壮族自治区人民政府副秘书长、扶贫办主任蒋家柏表示，当前剩余脱贫攻坚任务艰巨，新冠肺炎疫情带来新的挑战，脱贫攻坚工作还需加力。广西各级扶贫部门将以大决战的状态、倒计时的节奏，坚持疫情防控与脱贫攻坚“两线作战”，高质量完成剩余脱贫摘帽任务。

“脱贫攻坚是大家扎扎实实干出来的，成绩来之不易，我们不能有丝毫的懈怠。”江苏省宿迁市泗阳县扶贫办主任王晓晖说，疫情发生后，乡村干部和扶贫干部挺身而出，既冲锋在战疫一线，又奋战在脱贫攻坚一线，指导贫困户做好春耕生产，牵线搭桥找工作岗位。下一步要继续克服疫情影响，通过产业扶贫、就业扶贫、公益岗位扶贫、兜底保障等方式，助力贫困群众高质量脱贫。

“不忘初心、牢记使命，如期脱贫我们没有任何退路，一定继续保持冲刺姿态、攻坚状态，打通精准扶贫政策进村的最后一公里。”四川省巴州区枣林镇牌坊梁村第一书记王刚说，村里刚摘了穷帽，完成了脱贫攻坚战的第一步，接下来还不能放松，还有几户要实现脱贫，巩固脱贫成果难度很大，要下力气激发贫困群众发展内生动力，全面小康路上不让一个人掉队。

坚定信心，完全有条件有能力实现如期脱贫

习近平总书记强调指出，现在，脱贫攻坚政策保障、资金支持和工作力量是充足的，各级干部也积累了丰富经验，只要大家绷紧弦、加把劲，坚定不移把党中央决策部署落实好，完全有条件有能力如期完成脱贫攻坚目标任务。

“习近平总书记的重要讲话高屋建瓴，深刻阐释了我国脱贫攻坚取得决定性成就的制度优势，更加坚定了我们打赢脱贫攻坚战的信心。”重庆市城口县委书记阚吉林说，脱贫攻坚战打响以来，城口推进强基地扶产业、强平台扶志气、强堡垒扶队伍等“六强六扶”工作，精准实施增收产业到户、致富技能到户等“十个到户”措施，今年2月摘掉了贫困帽。“城口顺利脱贫摘帽，最根本一条是坚持精准扶贫、精准脱贫。”阚吉林说，下一步将继续用好这一制胜法宝，推行脱贫成果巩固网格化管理，让脱贫成效经得起历史和人民检验。

“我们的基层干部有切身体会，通过脱贫攻坚战，大家积累了丰富的工作经验，增强了精准施策的本领。”河南省固始县县长王治学说，针对今年新冠肺炎疫情影响，县里全力开通返岗务工“直通车”，实施“点对点”包车服务，让贫困劳动力“出家门进车门，下车门进厂门”，动员企业、合作社、扶贫车间、公益岗位优先吸纳贫困劳动力就业，目前全县贫困劳动力已返岗就业40358人。“让更多贫困人口就得了业、挣得上钱，我们有信心确保稳定脱贫。”

“听了总书记的讲话，我心里暖暖的，干劲更足了。”河南省唐河县王庄村村民王万才说，曾经是贫困户的他，在扶贫干部的帮助下振作精神，靠种西瓜、磨豆腐甩掉了贫困帽，“政策越来越实，我的豆腐坊过几天也要开工了，再喂上几头猪，今年收入还能增加一大截。”

“从实践看，疫情或灾害对减贫进程会产生影响。但这次疫情对脱贫攻坚影响是暂时的、局部的，不会改变脱贫总体进程。”中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵说，如今“四梁八柱”的顶层设计基本完成，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫形成“三位一体”大扶贫格局；“五级书记”抓扶贫，一级抓一级，对52个贫困县、重点贫困村挂牌督战；从“西海固”到西南边陲，从乌蒙山区到秦巴腹地，全国累计选派290多万名第一书记或驻村干部，目前在岗91.8万。这些都是决战决胜脱贫攻坚的有力支撑。

“总书记的重要讲话，为我们打赢脱贫攻坚战注入强大的精神动力。”云南省镇雄县委书记翟玉龙说，镇雄县剩余脱贫任务艰巨，但现在政策保障、资金支持和工作力量都是充足的。东西部扶贫协作结对帮扶，今年广东东莞市再支持1亿元，全县今年将再整合扶贫资金25亿元，9500名干部进村结对帮扶，“把党中央的决策部署落实落细，拿出‘敢拼敢干敢担当’的精神，层层压实责任，如期完成脱贫攻坚目标任务，我们一定能！”

下定决心，夺取脱贫攻坚战全面胜利

下一步脱贫攻坚怎么干？广大干部群众纷纷表示，要对标对表党中央的决策部署和工作要求，狠抓工作落实，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

“习近平总书记的重要讲话举旗定向，是我们打赢疫情防控人民战争和决战决胜脱贫攻坚的行动指南。”农行重庆分行党委书记、行长韩国强说，农行重庆分行将全面学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦脱贫攻坚关键领域和薄弱环节，充分发挥渠道优势、资源优势、信息优势，对贫困地区、贫困农户、扶贫企业开展精准帮扶，从信贷投入、产业扶持等方面扎实做好金融服务，运用“公司+合作社+农户”“公司+农户”等模式，加快建立利益联结机制，有效提升农户收入，助力脱贫攻坚。

打硬仗要拿出硬措施。“习近平总书记的重要讲话，为我们做好下一步工作指明了方向。”云南怒江州委书记纳云德说，怒江将认真贯彻落实总书记的重要讲话精神，对全州57个重点村和19个千人以上易地扶贫搬迁安置点实施挂牌作战。组织实施“背包上山、牵手进城”行动，确保3月底前10万贫困群众搬出大山、迁入新居。“我们决不能因为疫情产生缓一缓、等一等的思想，在做好疫情防控的同时，坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，拿出非常之举，使出非常之力，坚决打赢深度贫困歼灭战。”纳云德说。

一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚。“两手抓、两手硬，决不让疫情掣肘脱贫攻坚。”广西大化县委书记杨龙文说，为保障贫困群众全面脱贫、高质量脱贫，在疫情防控期间，全县划分为4个战区，选派24个突击队，进行扶贫一线挂牌督战，制定并出台肉羊等多个扶贫产业方案，确保不折不扣完成脱贫攻坚任务。

决战贫困，使命在肩。“我们将以更加有力的举措、更加精细的工作，全面完成脱贫任务，更好巩固脱贫成果。”贵州印江土家族苗族自治县县委书记田艳说，印江县于去年脱贫出列，但仍有6867名兜底户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户需要重点扶持，下一步将按照“未贫先助、未贫先防”的思路，层层压实责任，织好政策保障、社会扶助、保险救助“三张网”，全方位构筑致贫返贫的防线，确保精准脱贫不漏一户、不落一人。

产业找对头，脱贫有奔头。“总书记重要讲话对高质量脱贫提出明确要求，具有很强的指导性，下一步我们要重点抓好产业扶贫，确保啃下最后的脱贫‘硬骨头’。” 广西三江侗族自治县玉马村第一书记韦仕盼信心满满，村里剩下的59户251个贫困群众，将主要依靠发展油茶、茶叶产业实现脱贫。村里发展起600亩高产油茶、2600亩茶园，大石山绿了，产业持续发展，贫困户稳定受益，力争7月份全部脱贫，确保如期高质量打赢脱贫攻坚硬仗。

（本报记者顾仲阳、张帆、徐元锋、庞革平、王明峰、王汉超、蒋云龙、朱佩娴、程焕）

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 03 版）