进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作

新华社北京3月7日电 3月6日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，要切实做好兜底保障工作，更好解决疫情防控期间部分群众面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，以及特殊困难人员基本照料服务需求，织密织牢社会安全网，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

《通知》提出，要保障好疫情防控期间困难群众基本生活。一是坚持应保尽保、保障到位。及时足额发放各类救助金和社会福利补贴。对受疫情影响无法外出务工、经营、就业，收入下降导致基本生活困难的城乡居民，符合条件的要及时纳入低保。二是及时足额发放价格临时补贴。有条件的地方可以适当提高补贴标准。三是做好贫困人口救助帮扶。对受疫情影响致贫返贫人员和建档立卡贫困人口，要及时落实社会救助政策。四是加大新冠肺炎患者及受影响家庭救助力度。对确诊病例中的社会救助对象及建档立卡贫困人口，按规定及时给予临时救助，可一事一议加大救助力度。对因家庭成员被隔离收治导致基本生活出现暂时困难的家庭，由当地街道（乡镇）或县级民政部门实施临时救助。对生活困难的患者及其家庭，按规定及时纳入低保、特困供养或给予临时救助；对其中的病亡人员家庭，加大临时救助力度。湖北省和武汉市以及其他疫情严重地区，可委托社区（村）实施“先行救助”，根据急难情形提供物质帮助或服务，发现困难立即救助。

《通知》强调，对因交通管控等原因暂时滞留，基本生活遭遇临时困难的外来人员，要根据需要提供临时住宿、饮食、御寒衣物等帮扶。对受疫情影响，基本生活出现暂时困难的外来务工人员，要按规定给予临时救助。湖北省和武汉市以及其他疫情严重地区，在巡查、排查时发现上述人员中有发热、干咳等症状的，要立即安排其前往集中隔离点接受医学观察，对其他人员要引导或协助其向救助管理机构求助。救助管理机构收住能力饱和、不能满足求助人员临时住宿需求的，要开辟临时庇护场所，增强收住能力，做到应救尽救。

《通知》要求，要保障好特殊困难人员基本照料服务需求。妥善照顾由被隔离收治人员负责监护或照料的生活不能自理的老年人、残疾人、未成年人，所在社区（村）要及时上门探视和联系安排相关人员或机构提供监护或照料。对受疫情影响在家隔离的孤寡老人、社会散居孤儿、留守儿童、留守老年人以及重病重残等特殊困难人员，要保持经常联系，加强走访探视，及时提供帮助。

《通知》强调，要确保困难群众求助有门、受助及时。公布并畅通求助热线，及时受理和回应困难群众求助。积极推行社会救助全流程线上办理，加快办理速度。疫情防控期间，可采用非接触、远距离等灵活方式开展入户调查，按规定及时向社会公开有关社会救助事项的经办结果；可根据疫情形势决定暂停开展低保对象退出工作。

《通知》明确，各地要强化属地责任，按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好民政服务机构疫情防控工作的通知》和本通知要求，强化资金保障，强化监督检查，强化社会支持，进一步深化细化实化相关政策措施，坚决抓好贯彻落实，扎实做好重点单位、重点场所、重点人群的疫情防控和民生保障工作。

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 01 版）