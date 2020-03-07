大蒜如何提高自身免疫力 专家来释疑

新华网北京2月26日电 大蒜作为日常生活中常见的一种蔬菜，在很多人的认知中一直认为大蒜只是一种调味品，其主要用于产生浓郁的蒜香味，殊不知大蒜作为一种天然农产品，其具有丰富营养价值和独特的保健作用。在疫情期间，除去勤洗手、勤消毒、戴口罩、少出门之外，作为普通大众的我们亦可以通过食补来提高自身免疫力，预防病毒的侵袭。

大蒜的营养价值

大蒜的营养十分丰富，每100克新鲜大蒜中含水分67克，蛋白质4.5克，脂肪0.2克，碳水化物27克，粗纤维1.1克，钙39毫克，铁1.1毫克，维生素C 7毫克，维生素B10.04毫克，维生紊B20.06毫克，以及人体必需的微量元素硒、锌、锗等多种营养物质。

大蒜是天然的植物广谱抗菌素，其约含2%的大蒜素，大蒜素对多种致病菌如葡萄球菌、脑膜炎、肺炎、链球菌及白喉、痢疾、伤寒、副伤寒、结核杆菌和霍乱弧菌，都有明显的抑制或绞杀作用。

大蒜含有的的肌酸酐能增进肌肉活力，特别是与维生素B1结合时，还有消除疲劳、强身健体的功效。大蒜中的大蒜素具有极强的抗氧化作用，远远超过其他水果蔬菜。经常食用，能有效帮助清除体内的活性氧自由基，延缓细胞被氧化衰老的速度。

如何食用大蒜？

1.生食最佳。由于大蒜素会随着温度的升高而分解，所以在吃大蒜时，爆炒和油炸会破坏大蒜中绝大部分的大蒜素，从而造成营养的流失，因此日常预防疾病以生食最佳。此外，将大蒜碾碎，暴露在空气中放置十分钟，有助于合成大蒜素，所以吃大蒜时，最好将它碾碎再吃。

2.充当调味品。烹饪菜品时放入蒜片或蒜末加以调味。

3.制成糖蒜。日常生活中将大蒜腌制成糖蒜，可让蒜头的辛辣味变淡很多，最终食用糖蒜时口感脆嫩，味道略甘。

4.烤蒜头。将大蒜连皮一起烤熟食用，可祛除人体内寒气，对人类的腹泻腹痛以及肠炎等症都有良好缓解作用。

专家建议

1.大蒜切忌空腹食用；

2.大蒜虽好，但控制摄入量是关键，建议每日3-4瓣，不可过多食用；

3.患有眼疾、肝病及腹泻患者人群不宜食用大蒜。（中国农业科学院农产品加工研究所/ 农业农村部农产品加工质量安全风险评估实验室（北京） 卢聪、金诺、范蓓、王凤忠）