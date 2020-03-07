交通运输部：做好我国公民回国的疫情防控和运输服务保障

人民网北京3月7日电 （王国菁）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，当前部分国家疫情形势较为严峻，为国内疫情防控增加了输入风险。交通运输部将按照国务院联防联控机制的统一部署，切实做好我国公民从部分境外疫情严重国家返回后的疫情防控和运输服务保障工作，积极提供更周到、更体贴、更温馨、更安全的运输服务。

以下是具体防控措施：一是加强部门协同和信息共享。指导各地交通运输部门会同外交、海关、移民等部门建立信息共享和协同联动机制，及时掌握从部分疫情严重国家入境的我国公民身份信息、健康状况、经停地、目的地等信息和运输服务需求，提前制定专门运输方案。

二是分类做好返回人员的疏运保障。指导各地建立应急疏运保障车队，做好大中型客车和乘用车等运力准备；分类梳理不同规模、不同目的地旅客的转运需求，采取“点对点”一站式直达运输方式，按时保质完成疏运任务。

三是切实加强疏运环节的疫情防控。按照高风险区防控标准，严格做好车辆消毒、通风、运输组织、人员防护和疫情宣传等工作。

四是切实加大运输安全工作力度。督促承运企业加强车辆检测维护，严防车辆带病上路；加强行驶线路规划，杜绝中途上下客，杜绝执行任务以外人员上车。