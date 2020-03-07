人社部：建立重点企业用工调度保障机制 贫困劳动力外出就业给予补贴

人民网北京3月7日电 （许心怡）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。针对“东部地区一些口罩、防护服以及生活必需品的生产企业面临用工难”的问题，人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，当前重点企业正在开足马力加快生产，用工规模、用工需求也在同步扩大。与此同时，一些农民工不敢外出、不愿外出，有一些在出行方面还面临困难，企业缺工和农民工滞留问题确实存在。人力资源和社会保障部建立重点企业用工调度保障机制，配备人社服务专员，提供服务支持，实时对接、每日调度。

张莹介绍保障工作的具体做法有三点：第一，明确重点对象。重点企业主要包括重要医用物资生产企业、生活必需品生产企业、保障城市运转相关企业、重要出口企业和农资企业，以及相关配套企业。

第二，开展三类对接。一是协助招聘，目前新招聘员工占企业用工总数64%左右；二是协助返岗，占27%左右；三是支持企业间开展用工余缺调剂，占8%左右。

第三，提供三项支持。对重点企业开复工，特别是吸纳就业困难人员、贫困劳动力的给予补贴。对人力资源服务机构、劳务经纪人组织或者助力返岗复工的给予支持。对贫困劳动力愿意外出就业的，给予相应补贴。

张莹表示，从2月15日至今，各级人社部门已经锁定重点企业8442家，解决用工需求29.8万人。下一步，将动态调整重点企业范围，落实各项补贴政策，落细各项扶持举措，全力保障重点企业用工。