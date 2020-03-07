国家卫健委：“点对点”返岗农民工无症状无需再隔离

人民网北京3月7日电 （许晓华）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。针对乘坐“点对点”专列或包车返程的务工人员是否需要隔离的问题，国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，按照五部门通知要求，乘坐“点对点”专列或包车返岗的农民工，只要行前14天内和在途没有相关症状的要尽快复工，不需要再进行隔离。

杨文庄介绍，对于出现发热、乏力、咳嗽等症状的应立即及时隔离观察，及时送检排查。对于确诊和疑似病例应当按照应收尽收、应治尽治的原则及时处置，由此产生的诊疗费用全部由国家负担，不需要个人承担。参加“点对点”返岗复工的农民工，由用人单位提供隔离观察场所。

杨文庄建议，自行外出的农民工要增强法治意识和防护意识，要提前了解目的地的风险等级以及应急响应级别。要了解当地社区以及有关企业的防疫要求，不要冒然行动。到达后，要严格执行当地的有关规定，凡是有过高危地区旅行史、确诊疑似病例接触史以及本人有发热症状的，要主动及时报告，自觉履行隔离检查义务。