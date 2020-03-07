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这堂面向2000多万人的网络大课，欢迎旁听！

2020年03月07日13:37 来源：人民网

疫情之下

庚子年伊始注定不平凡

一场不辞不惧的逆行

一份守望中国的责任

一枚记录时代的符号

一种历久弥坚的信仰

……

从医务工作者到人民子弟兵

从公安民警到基层干部

从科研人员到志愿者

连日来

媒体的镜头笔触聚焦一线

真实记录了

同心战“疫”的中国故事

而今

疫情防控形势持续向好

生产生活秩序加快恢复

“最美逆行者们”依然在前线奋战

丝毫不敢松懈

疫情大考告诉了我们什么

战“疫”青年有怎样的责任担当

3月9日14:30至16:00

教育部社科司、人民网联合举办

全国大学生同上一堂

疫情防控思政大课

01谁可以看？

6日直播预告发出后

网友们纷纷表示期待

还有网友留言询问

不是大学生可不可以看？

小编在此统一回复：统统都欢迎！

02上哪去看？

在这里再给大家分享一下观看地址

注意收藏啦

1.人民网收看地址    

电脑收看：点击网址登录人民网教育频道http://edu.people.com.cn

手机、平板收看：应用商店搜索“人民智云”或扫描下方二维码进行下载。点击开屏进入直播页面，观看直播。也可在App首页直播入口，点击进入直播页面进行观看。

2.其他收看地址

（咪咕视频下载二维码）

（人民视频下载二维码）

（关注“学习大国”微信公众号）

（领导留言板下载二维码）

3月9日14:30至16:00     

咱们，“”上见！    

(责编：李轶群、许晓华)


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