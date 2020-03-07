这堂面向2000多万人的网络大课，欢迎旁听！
疫情之下
庚子年伊始注定不平凡
一场不辞不惧的逆行
一份守望中国的责任
一枚记录时代的符号
一种历久弥坚的信仰
……
从医务工作者到人民子弟兵
从公安民警到基层干部
从科研人员到志愿者
连日来
媒体的镜头笔触聚焦一线
真实记录了
同心战“疫”的中国故事
而今
疫情防控形势持续向好
生产生活秩序加快恢复
“最美逆行者们”依然在前线奋战
丝毫不敢松懈
疫情大考告诉了我们什么
战“疫”青年有怎样的责任担当
3月9日14:30至16:00
教育部社科司、人民网联合举办
全国大学生同上一堂
疫情防控思政大课
01谁可以看？
6日直播预告发出后
网友们纷纷表示期待
还有网友留言询问
不是大学生可不可以看？
小编在此统一回复：统统都欢迎！
02上哪去看？
在这里再给大家分享一下观看地址
注意收藏啦
1.人民网收看地址
电脑收看：点击网址登录人民网教育频道http://edu.people.com.cn
手机、平板收看：应用商店搜索“人民智云”或扫描下方二维码进行下载。点击开屏进入直播页面，观看直播。也可在App首页直播入口，点击进入直播页面进行观看。
2.其他收看地址
（咪咕视频下载二维码）
（人民视频下载二维码）
（关注“学习大国”微信公众号）
（领导留言板下载二维码）
3月9日14:30至16:00
咱们，“云”上见！
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