有些花经冬愈艳，有些人遇事更强。

当我们把目光投向抗疫一线时，无数次会被那些外表柔弱却秉性刚强的女勇士所感动。

她们有着美丽的容颜，却不惜戴着闷热的口罩，脸上勒出一道道印痕；她们有着时尚的服饰，却甘愿长时间穿着厚重的隔离服，任汗水湿透后襟；她们有着温暖的家庭，却忍痛离开小家，冲上一线救死扶伤。这些“娘子军”，用内心的温暖和坚强筑起了一道生与死的防线，她们的忘我奉献和恪尽职守，感人至深、令人动容。

正所谓沧海横流，方显英雄本色。

在抗疫一线，女性顶起了半边天。从一线的女医护人员，到陈薇院士、李兰娟院士等女性科技工作者，从发热门诊、隔离病区，到手术室、实验室，处处有女性克服生理、心理上的各种困难，与病毒进行争分夺秒的殊死搏斗。厚厚的防护服不透气，她们一穿就是六七个小时，为病人输液、拿药、送饭、测体温，近距离照料。她们放弃休假、放弃与家人的团聚，劝别人远离险地，自己却成为“逆行者”前往救援。有数据表明，北京市援助武汉的医护人员中七成以上为女性，云南有1100多名“白衣战士”在湖北抗疫前沿，其中女性超过800人。

在疫情防控中，女性是不可忽视的力量。她们是无数奔波在社区的基层工作者、坚守在各行各业的普通人。她们在排查一线登记建档、动态监测，成为掌握准确信息的坚实力量；她们在检测一线，公共场所消毒、检查站值守，全力构筑疫情防控的坚固防线；她们在心理疏导一线倾情奉献，用爱和行动，温暖一个个不安的心灵。

在复工复产中，女性更是主力军之一。无论是在抗疫物资的生产中，还是生活必需品的供应上，女员工或开足马力力保生产，或居家生产防疫增收两不误。一批“妇字号”基地在做好疫情防控的前提下，有序复工复产，带动上下游产业链复苏。

花儿为什么这样红？惟其艰难，方显勇毅。勇气来自于中国女性与生俱来的坚强与责任。

这是民族精神在女性中的迸发。历史上，在无数次考验中，中国的女性都是坚强的“半边天”。新中国成立伊始，男女平等就被确立为一项宪法原则，我们党把妇女事业放在国家发展大局中擘画推进，为妇女事业指明了前进方向、提供了根本遵循。党的十八大以来，各行各业涌现出一大批“三八红旗手”“巾帼文明岗”“最美逆行者”，这样的勇气和精神在中国女性中是一脉相承的。

这样的实力来自于中国女性的成长与强大。专业水准、职业素养、工匠精神，使中国女性在抗疫中能够发挥重要作用。自尊、自信、自立、自强的中国女性享有广泛的发展权益，获得广阔的发展空间，她们在经济、政治、社会、文化、家庭等方面享有平等的权利和机会，得以追逐梦想，全面发展。

这样的拼搏让人信心十足。春暖花开终有时，在与疫情的较量中，无数女性的感人善举，将共同凝聚起抗击疫情的坚定信心和强大力量。今年的“三八”国际劳动妇女节即将到来，在疫情防控的当下，很多女性仍会夜以继日地奋战在一线。她们的无私付出，为千万家庭的健康安宁增加一份保障，增添一份信心。

让我们深情地对她们说一句：节日快乐！

（作者为本报评论员）