中国与世界共筑战“疫”防线

图为在日本东京池袋站前，日本华侨华人志愿团体“口罩熊猫行动小组”的志愿者向当地民众发放口罩后合影留念。

新华社记者 杜潇逸摄

最新统计数据显示，截至北京时间3月5日12时，中国境外共78个国家累计确诊新冠肺炎病例14942例，累计死亡病例268例，一些国家陆续出现病例激增情况。相关机构指出，未来一至两周将是新冠肺炎疫情防控关键期。

面对全球日益严峻的疫情形势，仍处在抗击疫情紧要关头的中国，在严格防控国内疫情的同时，及时为伊朗、韩国、日本等国提供力所能及的帮助，共筑疫情防线，展现大国担当。

快速支援“最担心的”国家

“韩国、意大利、伊朗和日本的疫情是我们最担心的。中国境外约81%的病例集中在这4个国家。”世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，在疫情向其他大洲蔓延之际，中国国内的新增病例数量正在下降。

据美国《华尔街日报》网站报道，中国红十字会的一支专家组2月29日抵达德黑兰协助控制疫情。伊朗驻华大使馆通过社交媒体表示，中国专家组带来了人道主义援助物资，并计划与伊朗专家会面，分享中国抗击新冠病毒的经验。此前，中方还向伊朗紧急捐赠了一批核酸检测试剂盒及医疗设备。中国多家出版社向伊朗捐赠了多部新冠肺炎防控主题图书的版权，与伊朗读者分享中国在新冠肺炎疫情防控中的有效经验。

中国国务委员兼外长王毅与伊朗外长扎里夫通电话时表示，中国将根据伊方需要，继续向伊提供力所能及的帮助，包括开展疫情防控、医疗救治等方面的合作。

此外，中国各界还向疫情较为严峻的邻国韩国、日本捐赠医疗物资。王毅与韩国外长康京和通电话时表示，中国愿向韩方提供必要帮助，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等方面合作。王毅同日本外相茂木敏充通电话时表示，中国关注日本疫情，已根据日方需求提供了必要医疗防护物资，今后如日方有需要中方愿继续提供力所能及的帮助。

据韩联社报道，上海市政府向韩国大邱市、庆尚北道等地区紧急提供了医疗防护用品，韩国仁川市和釜山市近日陆续收到中国友好城市回赠的口罩。中国多地政府、在韩外事机构、民间社团也陆续为韩国多地捐赠抗击疫情紧缺的医疗物资。

据中国外交部消息，中国为日本提供的首批医疗物资已运抵日本。在日本疫情升级后，中国社会各界迅速采取行动，向日本无偿提供核酸检测试剂盒、口罩等医疗物资。

“中国对其他国家的援助，是根据各国国情展开的，有针对性、差异性。”中国人民大学国际关系学院教授金灿荣接受本报记者采访时分析指出，日本、韩国等发达国家，医疗水平较为发达，某些医疗物资暂时紧缺，中国可以提供物资援助。针对伊朗疫情，中国不仅援助了医疗物资，还派去了医疗专家，带去了波斯语版的新冠肺炎诊疗方案，为伊朗提供急需的医疗“软”资源。

守望相助共渡疫情难关

“在中国抗击疫情的过程中，许多国家都曾向中国伸出援助之手。现在中国疫情逐渐得到有效控制，生产逐渐恢复，有能力向其他国家提供一些力所能及的帮助。”北京大学国际关系学院教授王勇接受本报记者采访时表示。

据中国外交部消息，截至3月2日，共有62个国家、7个国际组织向中国捐赠口罩、防护服等急需疫情防控物资。中国商务部5日表示：“在前一阶段疫情防控工作中，不少国家向我们伸出了援手，我们愿意在克服自身困难的同时，在医疗防护物资方面给予有关国家力所能及的援助，支持各国抗击疫情。”

“疫情发生之初，中国在世界上收到的第一份慰问就来自伊朗。中国有句古话叫‘知恩图报’，如今伊朗疫情形势严峻，中国尽自己所能支援伊朗，是理所应当的事。”金灿荣认为，中国对伊朗的援助既是守望相助的道义体现，也符合中国国内疫情防控的实际情况。

中国国家发展改革委3月2日宣布，中国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。金灿荣认为，中国的强大生产能力正在逐渐恢复，医疗物资的产能也较为可观，随着国内疫情得到有效控制，中国将更有余力支援疫情严峻的国家。

中国对伊朗、韩国、日本的援助，不仅为三国应对疫情提供了帮助，也为地区政治经济局势的稳定贡献了力量。王勇分析指出，中日韩三国始终保持非常密切的政治、经济、文化联系，帮助日韩控制疫情，有利于东北亚地区经济的稳定发展，也有利于全球经济的稳定。伊朗是中东地区重要国家之一，伊朗疫情的防控情况对中东地区的疫情防控意义重大，也对维持中东地区政治经济安定、石油供应稳定产生较大影响。

“我们处在全球化的时代，如今病毒传播速度远超以往，主要是因为在全球化发展的过程中各国人员来往更加密切。”王勇指出，“世界各国必须通过共同努力，加强国际卫生合作，才能共同应对疫情，这也是近期中国抗击疫情的切身体会。”

国际合作体现大国担当

“中国是目前全球应对新冠肺炎疫情最具经验与成果的国家。”世卫组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德日前表示。世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫也发声：“中国病例数持续下降，证明病毒传播可被遏制，中国的抗疫经验值得学习。”

据中国国家卫生健康委员会消息，中国已与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，与多个国际和地区组织、相关国家通过专家研讨和远程会议等多种方式开展20多次技术交流，及时分享了中国实验室检测、流行病学调查、临床诊疗等防控经验和方案。

“中国作为一个负责任大国，面对疫情的全球传播，体现出应有的大国担当。”金灿荣指出，自疫情发生以来，中国始终通过世卫组织与国际社会展开积极合作，近来又为一些国家抗击疫情提供针对性的帮助，这是中国实践人类命运共同体理念的切实行动。

据法新社报道，3名中国科研人员在日本《生物科学趋势》杂志网络版上发表临床研究成果，证明疟疾常见疗法中经常用到的氯喹对抗击新冠病毒有效。法国卫生部长奥利维耶·韦朗表示，该研究成果已反馈给法国卫生总署，卫生总署正在进行分析。

英国《每日电讯报》网站报道称，科学可以解释病毒的起源、传播方式和攻击机制。但政治对于遏制病毒传播至关重要。自1月底以来，中国已将疫情中心武汉划为最大严密管控区，中国因此赢得赞誉是当之无愧的。从任何标准来看，这都是一次非同寻常的举措——至少给中国和世界争取了准备时间。

“面对疫情，各国应该加强合作，疫情防疫去政治化，防范政治病毒。”王勇指出。

金灿荣分析指出，面对疫情，中国应该继续与国际社会积极合作，开展科学研究查清病毒来源，为防止疫情反复、避免政治误解提供科学支撑。