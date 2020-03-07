武汉，我们一起迎接春天

我的中文名字叫晨丽，是武汉理工大学的博士生。记得第一次来武汉学习时，我真的很害怕，因为我不知道在一个离自己祖国如此遥远的国度里，将独自面对什么。然而今天，我可以自豪而勇敢地说：武汉拥抱了我，像一位母亲拥抱她的孩子。

武汉有美丽的湖泊、雄伟的建筑、庄严的大学和善良的人民。它的美丽、魅力、安全和爱，消除了我所有的恐惧、脆弱和孤独，帮助我拾起信心和希望。

今天，我站在大学宿舍的窗前，等待着武汉的恢复。我期待再次听到孩子们在街上欢笑的声音，看到他们祖父母的微笑。

我亲爱的导师告诉我，我们像家人一样和你在一起，我们将共同面对困难，战胜疫情，并最终庆祝春暖花开的到来。我期待着那一天，我相信就在不久的将来。我们将耐心地、忠实地站在这里，感谢在这场苦难中帮助我们的所有人。

爸爸打来电话，问我是否想离开武汉，那一刻我没有任何恐惧感，我确信这场危机一定会结束，中国政府、武汉人民、医务人员以及我大学里所有的老师和同学将共同克服这场危机。我向妈妈保证我会照顾好自己，我会实现我的承诺。

如今，我更加坚信留在武汉的决定没有错。等武汉恢复正常后，我将拍下我的毕业照。

武汉，我爱你！我知道你比谁都坚强！我们与你同在！