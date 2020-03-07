八十五家期货经营机构捐赠三千七百多万元抗疫

中国期货业协会3日发布的数据显示，疫情发生以来，期货行业通过各种途径参与抗击疫情，截至3月2日，共有85家期货经营机构以公司或员工名义先后完成捐赠，捐赠资金及紧缺物资计3715.34万元。

中期协有关负责人介绍，捐款捐物之外，针对市场价格波动风险加大、实体企业发展面临困难等问题，期货行业发挥自身专业优势助力产业企业复工复产。

优先保障春耕与农业生产。部分“保险+期货”项目因疫情影响出现赔付延迟问题，期货公司主动与保险公司沟通，加快拨款流程，保证农户理赔资金及时到位。同时，部分农产品生产与加工企业出现物流阻断、产品滞销的问题，库存高企、售价下跌给这类企业带来不小损失，风险管理公司针对不同企业难题设计个性化期权产品，有效管理库存产品和原料采购价格波动的风险。

严控集中穿仓风险。风险管理公司科学评估保证金情况、研判行情走势，合理预留缓冲头寸；指导企业应对跌停导致无法交易而带来的风险，提供对冲的期权产品，有效避免了集中性风险事件。部分风险管理公司考虑到在追保时客户因疫情停产而出现资金周转问题，进一步设计风险头寸“再保险”期权，缓解企业资金压力。

利用场外期权工具，为防疫物资生产企业进行风险管理。“口罩期权”“防护服期权”“酒精期权”“手套期权”等成为行业的“新发明”。例如，针对口罩初级原材料聚丙烯市场价格走高的情况，“口罩”期权成为对冲生产企业原料采购价格上升的得力工具。

该负责人指出，目前，期货行业总体复工情况良好，除湖北省武汉市等疫情较为严重的地区外，其他省市及地方的期货及下属公司已基本全面复工，期货交易已经完全恢复常态。下一步，中期协将引导各期货公司及下属公司积极扶持因疫情影响而受到损失的实体企业，利用期权、基差贸易、仓单服务、资产管理与增值等专业服务，助力实体经济尽快回到正常发展轨道。此外，针对湖北省特别是武汉市等受此次新冠肺炎疫情影响较为严重的地区，中期协除向湖北地区捐款400万元外，同时向当地经营机构捐赠了口罩等防疫物资，并决定减免这些地方会员单位的会费，给予政策倾斜，帮助当地全面恢复生产生活秩序。（记者李婕、邱海峰）