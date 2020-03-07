北京医疗队集体重温医学生誓言

临时党支部书记刘颖

孙姝妍

身穿青绿色的刷手服，100多名医疗队员组成了一个大大的“北京”。3月6日上午，北京医疗队抵达武汉40天之际，在驻地举行了“重温入党誓词，践行医学誓言”活动。

上午10点，在驻地大厅，医疗队员共同重温医学生誓言，共产党员重温入党誓词。希望以此举体现初心使命、履行医学誓言，打赢这场与疫情的战争。

活动尾声，医疗队临时党支部书记刘颖在讲话时提到了三个关键词，誓词、荣誉和感谢。

刘颖表示，很多人已经不止一次重温过入党誓词与医学生誓言，但在此时的武汉，再说出这些话语，还是有不一样的意味，“这绝不是简单的口号，到了我们兑现承诺、兑现誓言的时候了。”

刘颖还提到了前一天北京医疗队刚刚获得的“先进集体”荣誉，以及来自社会各界的关心和照顾，“在这个时候荣誉意味着什么？意味着更多的压力，更高的期待。”

她同时还感谢了医疗队员们40天来的努力和付出，也希望大家之后在武汉的日子里继续努力，彰显医者本色，“对得起今天摆出来的两个大字——北京。”

人物

95后护士重读誓言“浑身都是热的”

“我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德……为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”在武汉念出这段医学生誓言，清华长庚医院95后护士孙姝妍觉得“浑身都是热的”。

上次念起这段誓言，还是孙姝妍即将从学校毕业、走上护理岗位的时候，那时候她更多的是兴奋，还没意识到，自己将要肩负多大的责任。

在武汉的40天，让孙姝妍对护士这个职业有了更深的认识。有时病房的呼叫铃响了，可能就是患者想让她帮忙把掉在地上的纸巾捡起来，“但就是这么个很小的举动，也许就能给他们带来安慰。”

2月15日那天，8层病区一个50多岁的叔叔对孙姝妍说，昨天他85岁的母亲刚因为新冠肺炎去世了，他的妻子也在其他病区住院，“我连我母亲最后一面都没见，她从得病到去世只有9天，这个病治不好了。”

这位大叔说着说着哭了起来，孙姝妍也有些蒙了，这是她第一次见到这个年纪的男人掉眼泪，“从那以后，我对这个叔叔关注比较多了。”

孙姝妍再来看这位叔叔的时候，不只是关照他治疗用药上的事情，也会陪他聊聊天，特别是分享最近病区里又有多少人出院的消息。

逐渐，这位患者的心情也平缓下来，身体开始逐渐恢复，从只能躺在床上吸氧，到现在已经可以和其他病人聊天。孙姝妍趁热打铁跟他说，“您可得赶紧好起来，争取到时候和阿姨一起出院。”

在隔离病房值班久了，孙姝妍已经掌握了和中老年患者沟通的技巧，尽量聊些能给他们带来希望的话题，比如子女的情况。孙姝妍很理解这些患者的处境，“家人不在身边，心里肯定压了很多话想说，我们多陪着聊聊，也能有助于他们的康复。”

文并摄/本报特派武汉记者 刘汩