也要感念抗疫 “逆行人”的家人

3月6日北青报社评《感念抗疫战线的“逆行人”》，读来深有感触。笔者也想说，对抗疫战线“逆行人”的家人，我们同样应抱以感念之心，并对他们给予切实的关爱与帮助，让他们始终保持强大的战斗力和昂扬斗志。

关心照顾好“逆行人”的家人，也是为抗疫而战。对家人的牵挂，是很多“逆行人”放不下、迈不过的一道“坎”。有些人的家人生活自理能力差，有些人家里上有老下有小，况且后方也在防疫，生活面临一些实际的困难。家里人让“逆行人”十分牵挂，理当为他们解除后顾之忧。

“逆行人”为抗疫做出了贡献和牺牲，理当受到礼赞和关爱。我们看到，有些景区承诺疫情结束后一线医务人员可以免费参观，有些医院给予一线医务人员重金奖励，这些都让“逆行人”感到温暖。如果组织力量为“逆行人”的家人提供服务，必将给“逆行人”带来安慰和力量，鼓舞着他们在前方继续战斗。