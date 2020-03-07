热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

也要感念抗疫 “逆行人”的家人

万阕歌

2020年03月07日08:47 来源：北京青年报

3月6日北青报社评《感念抗疫战线的“逆行人”》，读来深有感触。笔者也想说，对抗疫战线“逆行人”的家人，我们同样应抱以感念之心，并对他们给予切实的关爱与帮助，让他们始终保持强大的战斗力和昂扬斗志。

关心照顾好“逆行人”的家人，也是为抗疫而战。对家人的牵挂，是很多“逆行人”放不下、迈不过的一道“坎”。有些人的家人生活自理能力差，有些人家里上有老下有小，况且后方也在防疫，生活面临一些实际的困难。家里人让“逆行人”十分牵挂，理当为他们解除后顾之忧。

“逆行人”为抗疫做出了贡献和牺牲，理当受到礼赞和关爱。我们看到，有些景区承诺疫情结束后一线医务人员可以免费参观，有些医院给予一线医务人员重金奖励，这些都让“逆行人”感到温暖。如果组织力量为“逆行人”的家人提供服务，必将给“逆行人”带来安慰和力量，鼓舞着他们在前方继续战斗。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn