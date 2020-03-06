出生29天确诊新冠肺炎婴儿治愈出院

人民网北京3月6日电 6日下午3时许，湖北十堰市最小新冠肺炎确诊患者小婴儿乐乐（化名）从十堰太和医院儿科三病区治愈出院。

主治医师儿科三病区主任李敬风表示，患儿治愈出院后，仍需按要求继续医学隔离观察2周。特别提醒家长，照顾孩子的过程中，一定要注意手卫生及个人防护；注意合理喂养与护理，避免受凉感冒等，如孩子有情况要随时就诊。

“乐乐近10天无发热，近1周无咳嗽，吃奶好，精神状态好，复查血常规、C反应蛋白、血培养均恢复正常。”李敬风介绍，2月19日，乐乐因发热两天伴咳嗽到太和医院就诊，胸部CT显示双肺感染，次日经新冠病毒核酸检测为阳性，确诊为新冠肺炎。经过一段时间治疗后，3月3日，患儿复查胸部CT显示肺部炎症好转，3月4日、5日两次核酸检测均为阴性。3月6日，经院内新冠肺炎专家组讨论，患儿达到解除隔离标准与临床治愈标准，准予出院。

“乐乐入院时只有29天，各系统器官功能尚不完善，尤其是免疫系统功能不成熟，容易导致各种感染的发生。同时，患儿还有脓毒血症和先天性心脏病（房间隔缺损），治疗难度加大。”李敬风表示，针对患儿的新冠肺炎与脓毒血症，积极给予抗感染治疗、止咳化痰等对症治疗，输入丙种球蛋白减轻炎症反应，随时注意观察患儿病情。

儿科三病区隔离病房护士长王娜娜称，护理人员每班都会密切观察宝宝生命体征、喂养及睡眠情况，在查房、交接班、巡视病房的过程中也会跟妈妈进行沟通，指导妈妈对孩子风险防范、抱姿、正确喂养方法、手卫生及自我防护知识。

据悉，当日一同乐乐一起出院的还有其他两名幼儿患者。截至目前，太和医院儿童医疗中心已累计治愈出院确诊患儿20名。(王国菁 通讯员：梁时荣)