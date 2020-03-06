余艳红：中医药早期使用全程参与 愿与国际社会分享治疗经验

人民网北京3月6日电 （王国菁）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红表示，中医药防治传染病，注重增强人体自身抵抗力和修复能力，注重维护整体平衡。这使得中医药在应对病因不明确、缺乏疫苗和特效药物的传染病时，有自己的用武之地，提供了不一样的防治策略。

余艳红称，中医药在疫情爆发时，通过症状收集和临床分析，即可确定中医治疗方案，迅速用于临床救治，具有快速反应、迅速应对等优势。在此次新冠肺炎疫情中，中医药及早使用、快速改善症状，增强了患者战胜疾病的信心和勇气。

“这次疫情发生后，中医专家从古代经典名方中汲取精华，结合临床诊疗的经验，迅速提出了中医方案，并且在临床中不断优化。”余艳红表示，根据方案，我们坚持中医药早期使用，全程参与，精准施策，深度介入预防、治疗、康复的全过程。

余艳红讲到，对于轻型和普通型患者，第一时间使用中药；对于重型和危重型患者，中医和西医专家联合会诊中西药并用，发挥两种医学的叠加效应；对于恢复期人群，中药、针灸、按摩等方法并用，促进患者康复。

余艳红强调，实践证明，中医药治疗新冠肺炎效果明确。在最新颁布的第七版诊疗方案中，中医治疗内容丰富，既有通用方，也有针对不同病情、不同证型的方剂及中成药，体现了辨证与辨病的统一，理论与临床实践的统一，指导和规范的统一是传承精华、守正创新的生动实践。我们很愿意让更多的老百姓了解中医药的方法，也很愿意和国际社会分享中医药的治疗经验。