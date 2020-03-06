医用口罩分三种，您知道吗？

人民网北京3月6日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京市医疗器械检验所工程师岳卫华就医用口罩的类型及其使用场景进行了科普。

岳卫华介绍，医用口罩分三种，第一种是一次性医用口罩，结构是长方形的，主要使用于普通诊疗环境或人口密度低的场景中；

第二种是医用外科口罩，结构与一次性医用口罩相似，有防血防液的功能，主要是医护人员在有创操作环境中佩戴的；

第三种是防护级别较高的医用防护口罩，是在隔离病房、隔离重症监护、发热门诊特殊区域，由医护人员佩戴使用。

岳卫华说，一般推荐使用是4小时进行更换，如果有污染，比如有创操作人员操作时导致外表面有喷溅或内表面沾污、沾湿情况下会丢弃使用。

“普通公众使用时，建议根据使用时间和使用场景，日常进行普通的晾晒延长使用时间，避免我们过度使用和过度防护，避免造成白色污染。”岳卫华说。（实习生武雯婧）