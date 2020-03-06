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专家：7个检测试剂应急攻关项目获审批进入临床

2020年03月06日16:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国工程院院士程京表示，目前有7个应急攻关项目获得国家药监局应急审批批准，正式进入临床，和原有核酸检测相比有三个突出优点。

程京介绍，自疫情发生以来，科技攻关组一直非常重视各种新型检测试剂的研发，前期主要针对以PCR为主的核酸试剂研发，近期又部署一批研发项目，具体有三个方面。

一是针对核酸部署更快捷、更方便、更灵敏资助项目，可在90分钟内完成高灵敏度检测，灵敏度比过去高三倍；

二是基于免疫检测，主要针对咽拭子采样过程中获得的抗原检测。在30分钟之内可以快速获知病人体内是否有病毒存在；

三是针对抗体检测，病人体内是否存有IgM、IgG抗体，半小时内完成检测。

“目前新一批应急攻关项目，在最近两周已有7个项目获得国家药监局应急审批批准，正式进入临床。”程京说，以后还将继续加快新技术研发，进一步推动时间更短、结果更准、操作更便捷和更安全的检测试剂投入临床救治。

(责编：刘卿、李彤)


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