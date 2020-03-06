科技部：新冠病毒疫苗按五条技术路线加快并行推进

人民网北京3月6日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部社会发展科技司司长吴远彬就疫情防控中科研攻关相关情况进行回应。

吴远彬表示，自疫情发生以来，科技部会同卫健委、药监局等13个部门组建了国务院联防联控机制科技攻关组，围绕可溯、可诊、可防、可治聚焦五大主攻方向，成立了药物、疫苗、检测、溯源、中医药等9个工作专班挂图作战。先后部署了42个国家应急项目，组织动员全国优势科技力量开展疫情防控科技攻关工作。

吴远彬说，一是围绕湖北武汉一线紧迫需求，加强科研、临床、防控的结合，加强中西医结合，加强前方和后方协同。

二是调动各方积极性，发挥中科院、医科院、军事医学研究院和相关高校优势力量，鼓励更多社会力量参与科技攻关，组织跨学科、跨领域科技攻关活动。

三是既特事特办又合法合规。通过优化管理流程，强化服务协调，加强研审结合等措施，加快研发应用进程。尊重科学规律，规范研究程序，加强伦理审查，强化科研过程中的全过程质量控制和风险管控。

吴远彬表示，经过一个多月的努力，科研工作取得了积极成效，新冠疫情可诊、可治、可防的态势基本形成。

在可诊方面，有14个检测产品获批并应用于临床，整体检测水平显著提高，能满足国内诊断检测需求。抗体和核酸两类检测试剂互相补充，进一步提高检出率。

在可治方面，科技攻关的一批药物和救治技术已在疾病救治中扩大应用，磷酸氯喹、托珠单抗、中医药方剂和注射液等一批推荐的药物，及康复者血浆、血液净化治疗也纳入诊疗方案。

在可防方面，开展了多种传播途径的动物实验，为有针对性的做好防控措施提供科学依据，疫苗正按五条技术路线加快并行推进。人工智能和大数据技术也在疫情防控中广泛应用。