疫情期间 教育系统积极推进近视防控、健康教育和体育锻炼

全国教育系统在抓好疫情防控工作的同时，创新思路，多措并举，积极推进亿万儿童青少年近视防控、健康教育和体育锻炼，取得初步成效。

教育部精准部署全国教育系统疫情防控工作，系统指导各省（区、市）各类学校延期开学，印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》《给全国中小学生和家长在疫情防控期间居家学习生活的建议》等，将学生健康成长放在首位，高度重视学生眼健康，为科学防控儿童青少年近视创造有利条件。

倡导健康生活，关注身心成长

引导正确认识疫情，保障学生健康成长。广东、浙江、吉林、云南、贵州、上海、天津、江西、内蒙古等地，第一时间落实教育部关于做好教育系统新冠肺炎疫情防控工作部署，印发通知，要求各地各校开展新冠肺炎防控宣传教育，引导师生理性认识疫情，做好科学防护，保证充足睡眠，积极参加体育锻炼，增强体质，提高免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式。河北、江苏、浙江、四川、江西、甘肃、湖北、海南、新疆、天津等地开通在线心理援助，纾解学生心理压力。

部署居家防控策略，严控近视发生率。河北、河南、江苏、安徽、辽宁等地倡导学生每天适当在家进行体育锻炼，创新锻炼形式，保障体质健康，科学用眼，均衡膳食，控制和减少“小眼镜”“小胖墩”发生率。广东省印发相关文件指导全省学校布置寒假体育作业，鼓励师生加强锻炼，指导、督促家长为学生提供有利于视力保护的学习环境，控制学生近距离用眼时间，及时纠正不良用眼卫生习惯。云南省要求各地因地制宜制作室内体育锻炼和近视防控视频图解等。北京市召开电视电话会议，要求各区各校把学生生命安全和身体健康放在第一位，做好学生疫情期间体育锻炼动员、指导。天津市印发制定了小学、初中、高中学生体育锻炼指南，要求中小学生每天上下午各做一次眼保健操和广播体操。

统筹在线教育，保障学生眼健康

教育部要求教学中要注意青少年身心健康，把握好教学内容的适量和教学时长的适当；不得违反相关规定安排教师超前超限超纲在线教学，不得要求教师在正常休息时间进行授课；注重加强爱国主义教育、生命教育和心理健康教育，鼓励学生锻炼身体，开展课外阅读。确保学生居家期间学有所获、健康成长。根据不同学段学生实际情况和网上教学特点，坚持从实际出发指导各级各类学校通过在线网络授课、答疑等形式组织开展教学，最大程度减少疫情对学生学习的影响。

严控教学时长，减轻学生用眼负担。浙江省印发《关于做好中小学校线上教学近视防控工作的通知》，严格控制课程时长，科学指导电子产品使用等方式。上海市发布在线教育近视防控通知，严控在线学习强度。福建省下发《关于进一步做好中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作的通知》，培养学生自我管理意识和健康生活习惯，减轻学习负担。江苏、福建、海南、广西壮族自治区、安徽、四川等地份纷纷印发相关文件对授课时长提出明确要求，严格控制学生使用电子产品学习时长，严禁超负荷教学，引导学生科学护眼。河南省印发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间中小学校网上教学工作的补充通知》，要求准确把握在线教学原则，减轻学生负担，保护学生视力。

坚持“五育并举”，保障学生健康用眼。全国多个省份均印发相关文件，落实“五育并举”，对学生进行爱国主义教育、生命教育、科学教育、健康教育、艺术教育，实现自主成长，保证用眼健康，防控学生近视。引导各地因地制宜，将居家体育锻炼、近视防控、开展家务劳动等内容一并纳入在线教育，丰富教学内容、形式，落实健康学习计划，做到在线学习和近视防控相结合。江苏省组织编写儿童青少年肥胖防控指导手册和中小学、高校疫情防控指导手册，指导广大师生科学防护。天津市制定了小学、初中、高中学生居家劳动实践活动指南，并与体育、美育活动相结合，倡导“五育并举”。

引导学前教育，呵护幼儿眼健康。全国青少年校园足球工作领导小组办公室推送幼儿体育视频课程《全家动起来》等，向媒体免费赠送青少年及幼儿校园足球教学、训练、游戏等视频播出版权，通过“全国校园足球官方”微信公众号展播。各地幼儿园等学前教育机构通过网络平台、微信、QQ等在线教育方式，积极倡导家长科学开展亲子活动、室内游戏，提供科学育儿知识辅导，保障幼儿眼健康。

重视近视防控宣传，指导科学护眼。

各省（区、市）高度重视疫情期间学生近视防控工作，充分利用居家生活、学习的特殊情境，宣传近视防控知识。通过发挥专家优势，利用电视、广播、新媒体等，宣传推广爱眼护眼知识，营造全民近视防控氛围。

拓展教育载体媒介，拓宽爱眼护眼宣传。天津市发布《停课不停学——儿童青少年如何保护好自己的眼睛》，对学生线上学习如何科学护眼提供指导意见。上海市发布《疫情期间“宅”在家，收好这份儿童青少年居家用眼卫生指南》，引导学生在家科学用眼。浙江省推广《学习网课时如何科学护眼、防控近视》电子书和30集《眼记一分钟》近视防控科普动漫。江苏省推出《中小学生线上学习近视防控手册》，同时制作《江苏省儿童青少年近视防控系列短视频—-强强近视就诊记》，开通“江苏省儿童青少年近视防控研究中心”微信公众号，宣传科学防控近视知识。河北省推广近视防控科普素材。陕西省建设近视防控网络平台，开展近视防控知识问答，爱眼护眼科普等活动。黑龙江省推出《疫情期间眼睛健康防护科普系列微视频》，引导学生树立眼健康意识。

用好专家科普资源，指导学生科学用眼。各地采用多种形式，与全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团携手推进近视防控工作。浙江省专家瞿佳走进人民网谈《疫情之下的网课挑战：如何科学用眼防控近视》；倪海龙录制《宅家网课如何科学护眼防控近视》短视频并播出。山东省专家毕宏生在山东教育电视台为中小学生讲解疫情期间科学用眼知识。北京市专家魏文斌受国务院联防联控机制新闻发布会邀请，做《科学用眼防控近视》专题近视讲座；郭欣做客北京卫视，指导学生居家做好近视防控。上海市专家许迅、周行涛受东方卫视邀请做专题讲座。湖北省专家杨莉华制作近视防控公益宣传片在武汉市教育电视台滚动播出。广西壮族自治区专家吴西西做客广西广播电视台，录制《广西儿童青少年近视防控特别节目》。陕西省专家李军到西安教育电视台录制《保护眼睛，远离近视》短视频。贵州省专家朱健华讲授《疫情期间宅在家里的孩子要注意近视防控》。安徽省专家陶芳标编制《新型冠状病毒肺炎流行期间中小学生用眼卫生指南》。四川省专家吴峥峥倡导全省儿童青少年养成良好的用眼习惯。

四川省人民医院等眼科机构向全省群众开通健康用眼网上咨询通道。各地近视防控专家开发近百个近视防控新媒体素材，被各级教育平台转发、推广，覆盖超过3000万人次。

当前，疫情尚未结束，全国学生还要持续较长时间在线学习，用眼负担、近视防控压力巨大。下一步，教育部将进一步加大儿童青少年居家近视防控工作力度，充分用好全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团、各类教育媒体平台等力量，指导各地持续落实综合防控儿童青少年近视要求，保障儿童青少年眼健康。

系统推进近视防控工作。充分利用学校开学前的空档期，调整疫情影响下的综合防控儿童青少年近视工作思路，指导各地修订工作计划，抓好“主阵地”，发挥好教育系统和学校的组织优势。建好“宣传队”，宣传好《综合防控儿童青少年近视实施方案》，充分发挥好近视防控专家宣讲团作用。

大力宣传防控知识。适时开展遴选第二批全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团专家工作，拓展近视防控专家团队资源。总结、提炼疫情期间近视防控宣传、推广方面的好做法，整理、汇总相关科普素材，进一步挖掘传统媒体与新媒体潜力，集中力量、集中时间段开展近视防控宣传、推广，切实增强全民近视防控意识。

引导科学化开展防控。以全国开展在线教育教学为契机，统一部署，将近视防控理念融入在线教育，提升宣讲覆盖面和宣传效果。通过开展近视防控线上专题讲座，推动落实在线体育课、劳动课和家庭体育作业等有利于近视防控的教育内容，指导学生健康生活和用眼，逐步增加户外活动，保护好孩子们的眼睛。

加大近视防控科学研究力度。指导各地教育部门、科研机构加强疫情期间学生用眼和眼健康情况调查，掌握学生近视变化情况。鼓励各地教育部门与高校、科研机构加强合作，深入开展儿童青少年近视防控研究和产品研发，开展大规模近视调查和大数据分析，服务政府近视防控相关决策。

强化眼视光学科建设和人才培养。眼视光医学学科发展高度，决定了儿童青少年近视总体防控水平。眼视光医学、眼视光技术等专业人才的社会需求持续增加，缺口巨大，亟待进一步加强学科建设和人才培养，提升我国近视防控整体水平。（来源：教育部）