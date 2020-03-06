互联网保险产品受女性消费者青睐

家住山东济宁的李莉（化名），儿子1岁多时，被诊断为进行性脊肌萎缩症1型。该病为严重罕见病，是2岁以下儿童首号杀手，目前全国只有一种药物可用，且治疗费用昂贵，一针药剂约合人民币70万元，李女士只是普通工薪家庭，幸运的是孩子出生后她就在支付宝购买过好医保长期医疗险，高昂的治疗费由承保公司人保健康报销，孩子的健康状况得以恢复良好。“不摊事儿不知道，那么多钱如果没有保险真是走投无路，费用太高了。” 李女士对记者说。

像李女士这样有保险意识的女性正越来越多，当下如何用保险构建起家庭风险防范的保护网，保护家庭成员健康和财务状况成为广大女性消费者日益看重的问题。近日，人保健康、蚂蚁保险对3000万投保客户数据进行了分析，女性消费者占据总人群数据的40%，其中24-37岁女性已成为互联网医疗保险的主要生力军，保险消费理念日趋成熟。以及女性在规划保险时，家庭意识更为强烈，不止为自己，更为配偶和子女购买长期医疗险，为父母购置防癌险等，在医疗费用报销型险种领域进行了较为全面的配置。而互联网保险产品因其优势，如线上投保便捷、价格亲民优惠等，成为越来越多女性消费者的选择，发挥着越来越重要的作用。

除了为家庭成员配齐保障，关注女性自身的健康，解决相应痛点问题，也成为险企研究开发的方向。同样来自人保健康和蚂蚁保险的大数据显示，女性被保险人理赔数据里，发生率前5的疾病为乳腺(房)恶性肿瘤、甲状腺恶性肿瘤、宫颈恶性肿瘤、支气管和肺恶性肿瘤、胃恶性肿瘤，目前市场上重大疾病保险和医疗保险产品的保障责任均涵盖上述疾病，另外一些专门细化的产品包括乳腺癌险和子宫癌险也可供选择。综合而言，对女性来讲，保持正确的生活方式，养成定期体检的好习惯，以及选择在年轻时、健康时投保相应保险，将最大程度降低风险。

同时，当下一些困扰女性的常见妇科问题，随着人们对风险认知的逐步深入，也不会成为女性用户投保时的障碍，例如乳房结节或肿块，通过智能核保后，条件承保的概率还是比较大的。乳腺纤维瘤如果已经进行过切除手术，且病理诊断为良性，那么基本是可以正常投保的；如果未切除，就需如实告知由保险公司来决定是否承保。如实告知和相对宽松的承保环境，也成为女性保险市场活跃的重要原因。

虽然女性保险市场已经取得很大的发展，但是与男性相比，女性健康保险保障比例仍相对偏低，健康管理关怀也不够，而因为生理特征、压力、环境、情绪等多方面因素的影响，女性面临着更高的健康风险和养老风险，也需要更多的保障。人保健康电子商务部副总经理刘骏对记者说，“人保健康承保的好医保长期医疗客户已有3000万，前期已经积累大量理赔数据，接下来我们将借助公司资源优势和技术优势，在风险补偿、健康管理等方面，为女性用户带来更多有价值的服务。”业内资深人士、高级产品专家许卫杰则表示，“未来险企会进一步聚焦用户需求，针对性的考虑女性用户感受，真正借助移动互联网流量、大数据、AI等，直击用户保障痛点，填补越来越多的需求空白。”