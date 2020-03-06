新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。这是一次危机，也是一次大考，是对我国治理体系和能力的一次大考。在3月4日召开的中共中央政治局常委会会议上，习近平总书记着眼全局、把握大局，进一步强调，加强疫情防控必须慎终如始，对疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，继续抓紧抓实抓细。这就告诉我们，大考考的是抗击疫情全过程，从始至终都要防控疫情传播风险。打赢疫情防控阻击战，也是对国家风险治理能力的一次锤炼和增强。

新冠肺炎疫情这种风险，具有隐匿性强、传染性强、蔓延迅速、危害面广等特点。防控风险，首先就要认识风险、评估风险，在此基础上做出正确决策。关键是要坚持以科学和事实为依据，作出及时准确的判断。新冠肺炎疫情发生后，党中央高度重视，审时度势、综合研判，见事早、动作快，决心坚定、决策果断，正确领导、科学部署。习近平总书记时刻跟踪疫情蔓延形势和防控工作进展情况，全程全面领导指挥这场疫情防控总体战。

这次突发重大公共卫生安全事件，起源于微小病毒，发端于个别病例，起初虽不像地震那般山崩地裂、海啸那样狂风巨浪，但对经济社会造成较大冲击及严重损失。如不在疫情风险出现苗头或开始放大之际，痛下决心，采取最严厉措施、推行最严格标准，就不能有效阻止疫情形势恶化，就会产生风险的“蝴蝶效应”。1月22日，党中央果断要求湖北省对人员外流实施全面严格管控，否则当断不断、反受其乱。疫情就是命令，防控就是责任。各级党委和政府按照党中央决策要求，全面动员，全面部署，全面加强工作。各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，中国人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，广大人民群众众志成城、团结奋战，全国形成了坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战局面。

一个国家的制度能力和治理能力，是风险治理的基础能力。这次疫情风险治理取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。党的坚强领导保证了我国治理体系的高效运转，促使了治理能力的充分激发。湖北省特别是武汉市是全国疫情防控的重中之重、急中之急、难中之难，我们举全国之力予以支援。这种全面动员能力，充分体现了我国应对重大风险强大的组织协调力和资源配置力。我国风险治理能力的根基，存在于人民之中，国家能力说到底是人民能力。我们的制度和治理体系深得人民拥护和信任，人民中蕴藏的民族精神必然转化为共抗风险的力量，转化为战胜疫情的强大力量。

风险贯穿人类社会始终。在不同的历史条件下和不同的社会制度中，风险治理的性质、内容、机制、后果是不同的。在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中，始终保持忧患意识，增强风险治理能力，是一个全局性全过程的战略任务。在这次应对疫情中，暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的明显短板，要总结经验、吸取教训，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。要把“抗洪”和“防洪”，“灭火”和“防火”统一起来，努力占据风险治理的主动和有利地位。

（作者为天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津大学基地研究员）